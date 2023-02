Marco Mengoni, la vittoria sulla malattia che in pochi conoscono

Poco tempo fa, Marco Mengoni è stato colpito da una terribile malattia e la vittoria su questo male è conosciuta da pochissime persone.

Marco Mengoni è un cantautore italiano nato il 25 dicembre 1988 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Dopo aver vinto la terza edizione di X Factor Italia nel 2009, ha intrapreso una carriera musicale di successo, pubblicando numerosi album e singoli di grande impatto.

Oltre alla sua carriera musicale, Mengoni è stato impegnato in diverse attività di beneficenza e sostegno a cause sociali, come la collaborazione con la Fondazione Telethon e la partecipazione a progetti di inclusione e solidarietà. Pochi sanno, però, della vittoria sulla malattia del cantante viterbese.

La malattia di Marco Mengoni

Più volte, Marco Mengoni è finito al centro dell’attenzione per le sue rivelazioni in merito a una pesante problematica che lo affligge da anni: il dismorfismo, disturbo psicologico che porta a concentrarsi su difetti fisici inesistenti o minimali, quasi impercettibili agli occhi altrui.

Questa criticità di famiglia è insorta in lui durante l’adolescenza, periodo in cui fa i conti con un peso di ben 105 kg, di cui si libera dopo una dieta con cui ne perde ben 40. Un cambiamento che lo rende molto contento, ma che non rimuove le sue ansie sull’aspetto fisico, tanto da affrontare la cosa con un terapeuta con cui da anni porta avanti un percorso di crescita personale, imparando così a gestire le proprie paure e a conoscere meglio se stesso.

La carriera artistica di Mengoni

Il primo album di Mengoni, intitolato “Dove si vola”, è stato pubblicato nel 2010 e ha ottenuto un grande successo commerciale, raggiungendo il primo posto nella classifica italiana degli album più venduti, con oltre 120.000 copie. Il singolo “In un giorno qualunque” tratto dall’album è diventato un successo radiofonico e ha ottenuto un premio al Festival di Sanremo nella sezione “Giovani”.

Il successo di Mengoni è continuato nel corso degli anni successivi, con la pubblicazione di album come “Solo 2.0” nel 2011 e “Pronto a correre” nel 2013, che hanno venduto rispettivamente oltre 100.000 e 200.000 copie. Nel 2013, Mengoni ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con la canzone “L’essenziale”, che ha vinto la competizione e rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Pochi giorni fa, il cantante viterbese ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Due Vite”. Il secondo posto è andato a Lazza con “Cenere” ed il podio è stato chiuso da Mr. Rain con “Supereroi”.