(VIDEO) Alessia Marcuzzi si allena, il Personal Trainer la rimprovera “Cos è questo?”

In un nuovo video arrivato poche ore fa direttamente dal web, il Personal Trainer di Alessia Marcuzzi la rimprovera per alcune posizioni in palestra.

Alessia Marcuzzi è una famosa conduttrice televisiva ed è nota per aver condotto molti programmi televisivi di successo in Italia, tra cui “L’Isola dei Famosi“, “Grande Fratello“, “Celebrity Fight Night” e “Le Iene“.

Nelle ultime ore, la celebre presentatrice televisiva è stata rimproverata duramente dal suo Personal Trainer. Ecco cosa è accaduto tra i due.

La carriera di Alessia Marcuzzi

La carriera di Alessia Marcuzzi inizia nel 1992, quando inizia a lavorare come fotomodella. Nel 1995, debutta come conduttrice televisiva in una trasmissione musicale su Italia 1, “Fuego”. Dopo aver condotto alcuni programmi minori, nel 2002 diventa la conduttrice di “L’Isola dei Famosi”, il reality show italiano di sopravvivenza che la rende famosa al grande pubblico.

Negli anni successivi, Alessia Marcuzzi conduce diversi programmi di successo, tra cui “Grande Fratello“, la versione italiana del format internazionale “Big Brother”, e “Le Iene“, noto programma di inchieste e satire. Nel 2016, diventa la conduttrice di “Celebrity Fight Night”, un evento benefico organizzato da Andrea Bocelli.

Alessia Marcuzzi è conosciuta per la sua simpatia, la sua capacità di improvvisazione e la sua bellezza. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Telegatto come miglior conduttrice nel 2005 e il premio Regia Televisiva come miglior conduttrice di reality nel 2010. Oltre alla sua attività televisiva, Alessia Marcuzzi è anche impegnata in varie attività di beneficenza. Nel 2015, ha fondato la “Marcuzzi Foundation”, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di sostenere la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro.

Alessia Marcuzzi rimproverata dal suo Personal Trainer

In un video, Alessia Marcuzzi viene rimproverata scherzosamente da Gianluca Ricci. Infatti, il suo Personal Trainer ha ironizzato su alcune posizioni in palestra della ex presentatrice del Grande Fratello.

Nella parte finale del filmato, Alessia scappa dal suo Personal Trainer e successivamente la stessa presentatrice esterna tutta la sua stanchezza dopo il duro lavoro con Gianluca Ricci.

Intanto Alessia Marcuzzi si gode il successo del suo nuovo programma, andato in onda su Rai2, Boomerissima. Una vera riscossa per la conduttrice, assente ormai dal piccolo schermo da diverso tempo. La conduttrice, infatti, aveva deciso di prendersi un anno sabbatico, dopo essere stata per anni il volto di Canale5 e al timone de L’isola dei Famosi per ben cinque edizioni. quanto pare l’attesa è stata ripagata e il suo show su Rai2 è stato molto seguito, tanto da far parlare di una seconda edizione.