(VIDEO) La ricetta con il Pan Bauletto più dolce del mondo? te la diamo noi!

La nostra ricetta con il Pan Bauletto più dolce al mondo è davvero deliziosa e rimarrai letteralmente senza parole.

Il pan bauletto è diventato un classico della cucina italiana e si distingue dagli altri tipi di pane per la sua consistenza soffice e per il fatto che è lievitato due volte, prima come impasto e poi come pane già formato.

La storia del pan bauletto è piuttosto recente, risale infatti agli anni ’70, quando l’azienda italiana Bauli, famosa per i suoi dolci natalizi, decise di ampliare la propria produzione creando anche un pane morbido adatto ai sandwich. Il nome “bauletto” fa riferimento alla forma a cassetta del pane, che ricorda quella di un baule.

La nostra ricetta con il Pan Bauletto è buonissima

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare alcuni cubetti di pan bauletto al cocco. Prendete le fette di pan bauletto e spalmateci sopra la crema al cocco (potete anche optare per la nutella o la marmellata).

Posizionate sopra un’altra fetta di pan bauletto e tagliate in 4 parti. Da parte, sbattete un uovo con il latte, immergete all’interno i cubetti al cocco e friggete in una padella con un poco di olio o burro.

Fate dorare per bene questi cubetti al cocco ed infine fateli saltare nello zucchero a velo, nello zucchero semolato e un poco di cannella. Saranno perfetti da gustare insieme ad una tazza di tisana.

La storia del cocco nasce nell’antichità

Il cocco è un frutto tropicale dalle molte utilità, la cui storia ha inizio in lontane epoche storiche. Si ritiene che il cocco abbia avuto origine in una vasta area geografica che va dall’India all’Australia, dove il clima caldo e umido favorisce la crescita della pianta. Da qui si è poi diffuso in tutto il mondo, grazie alla sua capacità di galleggiare e quindi di essere trasportato dalle correnti oceaniche.

Il cocco è stato utilizzato dalle popolazioni delle regioni tropicali fin dall’antichità. In particolare, in India e Sri Lanka, il cocco è stato usato per migliaia di anni come alimento, come medicina naturale e come materiale da costruzione. In alcune culture, inoltre, stato associato a figure divine e sacre. Ad esempio, nella cultura indù, il cocco è considerato un simbolo di fertilità e prosperità, ed è spesso utilizzato nei rituali religiosi.

In epoca moderna, l’utilizzo del cocco si è diffuso in tutto il mondo, grazie alla sua versatilità. Questo frutto è utilizzato per la produzione di olio, latte, farina e zucchero, ed è un ingrediente comune in molte cucine internazionali.