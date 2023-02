Napoli, i tifosi sono sicuri: è scudetto, la prova è inconfutabile

Ora anche i tifosi del Napoli sono sicuri: grazie a questa prova inconfutabile, lo scudetto di quest’anno sarà della squadra partenopea.

Fino ad ora, il Napoli di Luciano Spalletti è stato una macchina quasi perfetta e si sta involando verso il terzo scudetto della sua storia. I primi due, infatti, sono stati conquistati dalla squadra azzurra nel 1986-1987 e nel 1989-1990.

La superstizione è una parte importante della cultura napoletana, ma quest’anno sembra davvero essere difficile fermare la squadra di Spalletti. Grazie a questa prova, anche i tifosi del Napoli sono certi del tricolore a fine anno.

La prova dello scudetto del Napoli

I tifosi del Napoli credono così tanto alla conquista del titolo che stanno spopolando le richieste di tatuaggio con il tricolore. “Da giorni non faccio altro. A loro è bastato che pubblicassi sui social la foto del tricolore con il numero 3 che mi sono inciso sulla gamba per far partire le richieste“, racconta all’Ansa Salvatore Russo, tatuatore di via Toledo.

La scaramanzia dei supporters napoletani, almeno questa volta, sembra essere stata messa da parte. Il vantaggio sull’Inter è considerevole e la squadra di Luciano Spalletti non può assolutamente perdere questa grandissima occasione.

“Conoscendo i napoletani non mi aspettavo tante richieste, ma i nostri ragazzi sono troppo forti e quest’anno battono tutti, anche la scaramanzia“, conclude Salvatore.

L’ultimo scudetto del Napoli risale al 1990

La squadra azzurra, allenata dall’argentino Ottavio Bianchi, aveva già vinto il titolo nel 1987, ma il successo del 1990 assume un significato particolare per il popolo napoletano, che vive quella stagione come una sorta di redenzione dopo il deludente terzo posto dell’anno precedente.

Il cammino verso il tricolore inizia con un avvio stentato: il Napoli perde le prime due partite, contro Juventus e Fiorentina, ma poi ingranando la marcia giusta e dimostrando un calcio spettacolare e offensivo, arriva a marzo in testa alla classifica, con un solo punto di vantaggio sulla Sampdoria.

La sfida decisiva si gioca il 6 maggio allo stadio San Paolo: Napoli e Sampdoria si affrontano in una partita che vale praticamente lo scudetto. Il match è equilibrato e molto combattuto, ma a decidere l’incontro è un gol di Andrea Carnevale, che al 55′ minuto sfrutta un’assistenza di Maradona e batte il portiere blucerchiato Pagliuca.

Dopo quella vittoria, il Napoli non si fa più rimontare: nelle ultime tre giornate di campionato batte Udinese e Lazio e pareggia con la Roma, conquistando il titolo con 48 punti, due in più della Sampdoria e cinque del Milan.