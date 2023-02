Oncowellness, l’attività fisica per chi combatte contro il tumore è un vero toccasana

La cultura del wellness in oncologia si è già affermata da anni negli Stati Uniti e oggi sarà valorizzata anche in Italia, attraverso la piattaforma digitale: Oncowellness.

Oncowellness è un concetto relativamente nuovo nell’ambito dell’oncologia che si concentra sulla promozione del benessere generale dei pazienti affetti da cancro.

Mentre la maggior parte delle persone associa il cancro solo alla malattia, OncoWellness riconosce che il cancro può influire sulla salute fisica, mentale ed emotiva del paziente e che il benessere generale è essenziale per aiutare i pazienti ad affrontare la malattia.

L’attività fisica per chi combatte il tumore è fondamentale

Secondo numerosi studi, l’attività fisica in fase preventiva, durante e dopo le cure, favorisce la riduzione degli effetti collaterali legati ai trattamenti, ma anche del rischio di ricomparsa della patologia, nonché il miglioramento dello stato funzionale e della qualità di vita dell’individuo.

L’attività fisica è oggi considerata alla stregua di un trattamento non farmacologico complementare che aiuta i pazienti oncologici ad affrontare nelle migliori condizioni il percorso di cura. Ma le loro particolari esigenze richiedono di andare oltre le attività necessarie a mantenere il fisico nelle migliori condizioni e di considerare il loro benessere globale, ovvero il “Wellness”, che comprende anche gli aspetti legati alla sfera psicologica, all’umore e all’immagine di sé.

Cosa è ed a cosa serve l’Oncowellness

Oncowellness è una piattaforma promossa dall’azienda Pfizer insieme a una coalizione di oncologi, fisiatri, riabilitatori, trainer e in partnership con Ail (Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma), Europa Donna Italia, IncontraDonna Onlus, Susan G. Komen Italia, Palinuto (Pazienti liberi dalle neoplasie uroteliali) e Walce, Women Against Lung Cancer Europe.

La piattaforma è stata progettata allo scopo di promuovere l’attività fisica e uno stile di vita attivo; di supportare il valore delle terapie integrate impiegate a completamento dei trattamenti convenzionali; di offrire ai pazienti un punto di riferimento informativo sui benefici di un’attività fisica regolare e avviarli a programmi di esercizi personalizzati da eseguire dietro indicazione e sotto la supervisione del proprio medico curante.

Oncowellness propone, inoltre, attività aerobica per gestire la stanchezza; esercizi per migliorare l’elasticità muscolare; tecniche per rendere flessibili e armonici i movimenti; esercizi per la postura e l’equilibrio; stretching in piedi e a terra; esercizi di respirazione per tenere sotto controllo lo stress e l’ansia.