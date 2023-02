(VIDEO) Voglia di polpette? con questa ricetta puoi farle anche senza carne

Se hai voglia di polpette ma non hai la carne, devi assolutamente provare questa nuova ricetta.

Le polpette sono un piatto che fa venire l’acquolina in bocca a molte persone in tutto il mondo. Questi deliziosi bocconcini di carne hanno un’origine antica e sono apprezzati in molte culture.

Ma cosa bisogna fare se hai voglia di polpette ma non hai la carne? Non ti preoccupare, perché con la nostra ricetta rimarrai senza parole e ti leccherai i baffi!

Ecco la ricetta delle polpette senza carne

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare delle polpettine di pane saporite. Fate ammorbidire il pane in una terrina con il brodo vegetale per 30 minuti. Successivamente strizzatelo bene e sminuzzatelo finemente.

Ponetelo in una ciotola e unitevi le uova, il pepe, il sale, l’origano, il formaggio grattugiato e le zucchine trifolate e tritate. Amalgamate bene gli ingredienti fra di loro, formando un composto solido e poi formate tante polpettine rotonde e passatele nel pan grattato.

Fate cuocere le vostre polpettine in una padella con dell’olio e fatele cuocere in modo uniforme. Estraetele, depositate su un foglio di carta assorbente da cucina in modo da perdere l’unto in eccesso. Deponetele, infine, su un piatto da portata e servitele in tavola ben calde.

Le polpette nascono nell’antichità

Le polpette sono un alimento molto amato in molte parti del mondo. La loro storia risale a molti secoli fa e ha radici in diverse culture. Le prime tracce di polpette risalgono all’antica Roma. I Romani mangiavano una sorta di polpette fatte con carne tritata, pane e vino. Questa ricetta era chiamata isicia omentata e veniva spesso servita in occasioni speciali. Tuttavia, le polpette come le conosciamo oggi hanno radici in diverse culture, tra cui quelle italiane, svedesi e turche.

In Italia, le polpette sono un piatto tradizionale che si trova in molte regioni. La versione più comune è la polpetta di carne, fatta con carne tritata, uova, pane grattugiato, formaggio e spezie. Le polpette di carne sono spesso servite con una salsa di pomodoro o con sugo di carne.

Nel corso degli anni, le polpette sono diventate sempre più popolari in tutto il mondo e sono state adattate a molte culture e cucine diverse. Oggi, ci sono molte varianti di polpette, tra cui polpette vegetariane fatte con ceci o lenticchie, polpette di pesce fatte con salmone o tonno e polpette di verdure fatte con spinaci, carote o zucchine.

Le polpette, inoltre, possono essere servite come antipasto, come contorno o come piatto principale e possono essere fritte, arrostite, grigliate o cotte in salsa.