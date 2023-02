Lazza, dopo Sanremo la grande delusione “E’ l’ultima volta che lo faccio”

Dopo aver ottenuto il secondo posto a Sanremo grazie alla canzone “Cenere”, Lazza ha avuto una grande delusione ed ha deciso di farlo per l’ultima volta.

Lazza ha avuto un grande successo sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “Cenere” ed è riuscito a toccare le vette delle classifiche italiane e straniere.

Subito dopo la celebre manifestazione in onda sulla Rai, il cantante ha avuto una grandissima delusione ed ha deciso di non voler più fare una cosa simile. Ecco cosa è accaduto.

La grande delusione di Lazza

L’8 febbraio Lazza aveva deciso di fare un regalo ai fan che lo attendevano sotto la ringhiera dell’Hotel de Paris di Sanremo. Sedendosi sul muretto della scalinata, il rapper si era tolto una scarpa e dopo averla firmata l’ha lanciata creando una piccola rissa per accaparrarsi il trofeo. Una ragazza era riuscita ad acciuffare l’oggetto del cantante per poi perderla nella calca. Ma l’intervento della sicurezza le aveva “restituito” il maltorto. Poi però la ragazza, invece di tenersela, ha deciso di mettere in vendita la scarpa su un sito al prezzo di 450 euro.

Una settimana dopo il regalo, infatti, Lazza l’ha scoperto e si è sfogato sui social postando uno screenshot della scarpa in vendita: “Basta, non farò più regali e comunque 450 euro sono pochi, aggiungi uno zero almeno“.

Come reazione, Lazza ha deciso di lanciare una provocazione, mettendo all’asta un paio di scarpe autografate, proprio uguali a quella lanciata a Sanremo. Questa volta però la vendita, sulla piattaforma online Charity Stairs, è per una causa benefica, a sostegno del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation. C’è tempo fino al 28 febbraio per riuscire a portarle a casa. Il prezzo di partenza era 300 euro, ma intanto continua a salire, dopo aver toccato 900 euro.

La carriera artistica di Lazza

Lazza inizia a fare musica all’età di 16 anni, pubblicando i primi brani su YouTube e SoundCloud. Grazie alla sua bravura e alla capacità di coinvolgere il pubblico con le sue parole, Lazza diventa presto uno dei rapper più apprezzati del panorama italiano.

Il primo album ufficiale di Lazza, intitolato “Machete Mixtape 4” e pubblicato nel 2018, riscuote un grande successo e gli permette di farsi conoscere al grande pubblico. Nel 2019 esce il suo primo album da solista, “Jungle Juice“, che contiene collaborazioni con altri artisti del panorama rap italiano come Sfera Ebbasta e Guè Pequeno. Il disco conferma il talento di Lazza e gli permette di consolidare la sua posizione nel mondo della musica italiana.

Nel 2020, Lazza pubblica il suo secondo album da solista, intitolato “Re Mida“. Anche in questo caso, l’album riscuote un grande successo e contiene collaborazioni con altri artisti di fama nazionale, come Rkomi e Ernia. Il disco si distingue per la varietà di suoni e di temi trattati, che spaziano dalla trap al pop, dall’amore alla denuncia sociale.