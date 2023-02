Mourinho: la passione segreta per la moda, ma non parliamo di José

La passione segreta per la moda sta prendendo sempre più piede nella famiglia Mourinho ed oggi sappiamo qualcosa in più sull’allenatore della Roma.

Conosciuto per il suo stile di gioco pragmatico e la sua personalità forte e carismatica, Mourinho ha avuto una carriera di grande successo nel mondo del calcio, vincendo titoli in vari paesi e guidando alcune delle squadre più famose al mondo.

Ma ciò che gli appassionati di calcio non sapevano, è la passione segreta per la moda nella famiglia dell’ex allenatore dell’Inter. Ecco di cosa stiamo parlando.

Mourinho e la passione per la moda

Matilde Mourinho, la prima figlia di José, si sta affermando ormai da un paio d’anni come creatrice di gioielli. Ha ricevuto premi e la stampa inglese, che non regala niente a nessuno, l’ha spesso elogiata per le sue creazioni ecosostenibili. Adesso è arrivato un altro importante passo per lei e la sua “Matilde jewellery“. Infatti, è stato appena aperto un negozio a Londra e anche papà Mou ha apprezzato, commentando le immagini dello store su Instagram con cuori e applausi.

Il negozio è un pop-up che si trova al 14 di Lowndes Street, a due passi da Harrods, e questo fine settimana darà la possibilità ai clienti di acquistare gioielli, fare piercing e bere anche un caffè con i biscotti. Tutto firmato da Matilde, la designer di gioielli che non è più solo la figlia di Mourinho, ma ha imparato a brillare di luce propria.

La carriera di José Mourinho

Mourinho ha iniziato la sua carriera calcistica come assistente allenatore nel suo paese natale. Ha poi lavorato come assistente in Spagna e in Italia, prima di ottenere il suo primo incarico da capo allenatore al Benfica nel 2000. Da allora, ha guidato squadre come il Porto, il Chelsea, l’Inter, il Real Madrid, il Manchester United, il Tottenham Hotspur e la Roma, vincendo numerosi titoli nazionali e internazionali lungo il percorso.

Uno dei tratti distintivi di Mourinho come allenatore è la sua capacità di motivare i suoi giocatori e farli giocare come una squadra coesa. Ha anche dimostrato una grande abilità tattica, adattando il suo approccio di gioco alle forze e alle debolezze della sua squadra e degli avversari.

Tuttavia, la personalità di Mourinho non è stata sempre ben accolta dai media e dai tifosi. Spesso noto per le sue dichiarazioni taglienti e il suo atteggiamento arrogante, ha suscitato molte polemiche nel corso degli anni. Inoltre, il suo stile di gioco difensivo e pragmatico non è piaciuto a tutti, con alcune critiche che lo accusano di privilegiare la tattica sopra lo spettacolo.