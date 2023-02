Sei sicuro di riciclare correttamente le bottiglie in plastica? Te lo diciamo noi

Se non sei sicuro di riciclare correttamente le bottiglie di plastica, in questo articolo ti faremo vedere come farlo in maniera semplice e veloce.

Il riciclo di plastica è un processo importante per la riduzione dell’impatto ambientale causato dalla produzione e dallo smaltimento di rifiuti plastici. La plastica è un materiale derivato dal petrolio e, se non gestita correttamente, può essere dannosa per l’ambiente e la salute umana.

Smaltire correttamente le bottiglie di plastica è un’abitudine indispensabile per trasformare un rifiuto in una risorsa. Ma non sei sicuro di farlo nel modo corretto, devi assolutamente leggere questo articolo.

Ecco come riciclare perfettamente le bottiglie di plastica

Da sempre Levissima promuove il corretto riciclo della plastica PET, un materiale usato principalmente per fini alimentari come le bottiglie per le acque minerali. Proprio per questo, la società ha lanciato la bottiglia in 100% R-PET, la prima in Italia a essere realizzata interamente in plastica riciclata.

Una piccola percentuale di materie plastiche è prodotta a partire da derivati di origine vegetale o microbiologica ed è identificata con il termine “bio-based”. Uno dei loro maggiori vantaggi è la grande facilità di lavorazione, ecco perché la plastica risulta essere uno dei materiali più comunemente utilizzati.

Esiste uno specifico settore del riciclo dei rifiuti dedicato allo smaltimento degli imballaggi in plastica per ottenere un nuovo materiale da re-immettere nei processi produttivi. Gli oggetti in plastica, infatti, possono avere una seconda vita: è così che una bottiglia di plastica può trasformarsi in arredi urbani, scope, flaconi, rivestimenti auto, altre bottiglie e molto altro.

Esistono diversi processi in grado di valorizzare i rifiuti in plastica, che permettono di ottenere nuovi prodotti attraverso il riciclo oppure energia, calore ed elettricità attraverso il recupero energetico. I principali processi sono:

-il Riciclo meccanico – Attraverso questo processo la plastica smaltita viene ridotta in granuli e trasformata in nuovi prodotti;

– Riciclo chimico – Un processo ancora in via di sviluppo, che prevede il ritorno alla materia prima di base, attraverso la trasformazione delle plastiche in monomeri della stessa qualità di quelli vergini.

I simboli sulle bottiglie di plastica

Figure geometriche, numeri e loghi: guardando con attenzione le etichette degli imballaggi possiamo notare la presenza di numerosi simboli. Alcuni di questi identificano i materiali di imballaggio, con uno scopo ben preciso, aiutare il consumatore ad effettuare una corretta raccolta differenziata.

Dal 1 gennaio 2022, inoltre, è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi per tutte quelle confezioni immesse sul territorio italiano. L’etichettatura, che già da tempo si è diffusa come strumento di trasparenza tra l’azienda e il consumatore per fornire informazioni sul prodotto, deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo).