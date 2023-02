Animali in casa, il fenomeno è in crescita, sempre più famiglie lo stanno facendo

Un fenomeno sugli animali in casa è sempre più in crescita e molte famiglie italiane lo stanno facendo ormai con regolarità.

La cura degli animali è un aspetto importante della responsabilità che si assume quando si sceglie di prendersi cura di un animale domestico o di un animale selvatico.

Ci sono diverse cose che ogni proprietario di animali dovrebbe sapere e mettere in pratica per garantire il benessere e la salute dei propri animali. Ultimamente, però, sempre più famiglie stanno adottando questa tecnica per i loro animali domestici.

Ecco cosa sta accadendo con alcuni animali domestici

La morte del proprio animale domestico è un momento traumatico e molto delicato per tutta la famiglia. Infatti, a fronte di un così delicato passaggio, si segnala una crescita esponenziale di riti funebri a misura di pet, che permettono di affrontare il distacco con maggiore forza, offerti da agenzie funebri specializzate e nate recentemente in tutto il mondo, Italia inclusa.

Di pari passo con l’incremento delle convivenze tra esseri umani e animali, sale anche il business dei riti funebri in nome del ricordo affinché resti indelebile. Si va dalla cremazione alle urne personalizzate col nome, sino alle urne viventi, cioè biodegradabili e contenenti insieme alle ceneri dell’amato animale semi o piantine da coltivare e far crescere nel proprio giardino e nei parchi adibiti a “pet memorial garden” che spuntano in diverse parti del mondo.

I riti funebri in Inghilterra ed in Italia

In Inghilterra il trend è collaudato ed ha un grande successo la vendita di urne per cani con pedigree, differenziate per razza. Sui siti di e-commerce per il mercato UK, si possono scegliere tra gli scrigni-scultura che rappresentano le razze più in voga al momento ed in testa ci sono i bulldog francesi.

In nome del ricordo per sempre è ora in cima ai prodotti più venduti su Amazon UK, nell’apposita sezione “Memorial & Funerary” , il kit di inchiostri adatti alle zampe degli animali per “catturare adorabili impronte di zampe da custodire per sempre su carta o cartoncino” , insieme a lapidi e placche in pietra personalizzabili con frasi affettuose e fotografia del pet defunto per coloro che preferiscono sotterrare i propri animali in giardino.

“Dalla morte del mio amato Lucky, un bellissimo cane dei miei zii con cui passavo l’estate, mi sono resa conto della carenza di assistenza in un momento di passaggio così difficile. Era il 2016. Dal trauma sono passata all’azione e nel 2018 ho co-fondato una agenzia interamente dedicata alla cremazione degli animali da compagnia. Abbiamo iniziato a Carmagnola e le richieste sono aumentate molto rapidamente. Abbiamo infatti inaugurato una seconda sede a Torino con cui seguiamo tutta la provincia e dal 2021 arriviamo anche in Liguria, in particolare nel savonese“. Queste sono le parole di Valentina Tirelli, fondatrice di “Angeli e Orme” che effettua in media 600-700 cremazioni all’anno.