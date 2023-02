Astrosamantha, il video con Mattarella emoziona tutti

Pochi giorni fa, Samantha Cristoforetti ha incontrato il presidente Sergio Mattarella ed il video ha emozionato molte persone.

Samantha Cristoforetti è un’astronauta italiana che ha stabilito diversi record durante la sua carriera spaziale. È stata la prima donna italiana ad andare nello spazio e ha anche stabilito il record per il soggiorno più lungo nello spazio per un astronauta europeo.

Chi è Samantha Cristoforetti e cosa ha fatto

Nata a Milano il 26 aprile 1977, Cristoforetti si è laureata in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, prima di entrare a far parte dell’Aeronautica Militare italiana. Nel 2009 è stata selezionata per il programma di addestramento dell’ESA (European Space Agency) e ha iniziato la sua formazione come astronauta.

Nel 2014, la donna è stata selezionata per partecipare alla missione Expedition 42/43 sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il 23 novembre 2014, è partita a bordo della Soyuz TMA-15M insieme all’astronauta americano Terry Virts e al cosmonauta russo Anton Shkaplerov. Durante la sua missione di 199 giorni nello spazio, la Cristoforetti ha condotto numerosi esperimenti scientifici e ha anche partecipato a una serie di attività di manutenzione della Stazione Spaziale.

Durante la sua permanenza sulla ISS, l’astronauta ha stabilito il record per il soggiorno più lungo nello spazio per un astronauta europeo, superando il precedente record detenuto dal francese Philippe Perrin. E’ anche diventata la prima persona a bere un espresso nello spazio grazie ad una speciale macchina per il caffè italiana sviluppata per funzionare in microgravità.

Dopo la sua missione spaziale, la Cristoforetti ha continuato a lavorare come astronauta e ha partecipato ad altre missioni dell’ESA. Nel 2019, è stata selezionata per far parte della missione Artemis della NASA, che prevede di portare l’uomo sulla Luna entro il 2024.

L’incontro tra Samantha Cristoforetti e Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto venerdì pomeriggio al Quirinale l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti. Nel corso dell’incontro AstroSamantha ha riconsegnato al capo dello Stato il Tricolore che ha portato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nella missione della primavera del 2022.

Samantha, inoltre, ha voluto partecipare all’inaugurazione in piazza Venezia di Esperienza Europea, la nuova struttura espositiva dedicato all’Unione europea e sostenuta dal Parlamento e dalla Commissione europea che è stata intitolata a David Sassoli, compianto presidente del Parlamento europeo.

Una struttura, simile a quelle già avviate in altre capitali dell’Unione, dedicata alle nuove generazioni, dotata di un percorso multimediale che permette di scoprire il funzionamento dell’Unione Europea e dotata anche di una sala conferenze per eventi e seminari.