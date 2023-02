Insonnia, nuovo studio individua la patologia che può causare

Un nuovo studio ha rivelato come l’insonnia può causare una patologia molto conosciuta da tutti noi. Ecco quale.

L’insonnia è un disturbo del sonno comune che può influire sulla qualità della vita di una persona. Si stima che circa il 30% degli adulti soffra di insonnia occasionale, mentre il 10% circa soffra di insonnia cronica.

In alcuni casi, l’insonnia può essere causata da fattori psicologici come lo stress, l’ansia o la depressione, mentre altre volte possono includere malattie fisiche, disturbi del sonno o l’assunzione di farmaci. Grazie ad un recente studio, ora sappiamo che questo disturbo può portare ad una patologia molto grave.

Ecco cosa può causare l’insonnia

Secondo uno studio coordinato dal Vanderbilt University Medical Center di Nashville (Usa) e pubblicato sul Journal of the American Heart Association, avere abitudini del sonno irregolari favorisce lo sviluppo dell’aterosclerosi, una condizione che può dare luogo a ictus o infarto.

Da tempo è noto il legame tra cattiva qualità del sonno e malattie cardiovascolari. Nello studio, i ricercatori hanno voluto approfondire questo rapporto concentrandosi soprattutto sugli effetti dell’irregolarità del sonno, vale a dire l’alternarsi di diverse durate del riposo notturno durante la settimana.

Il team ha analizzato i dati di oltre 2mila persone tra i 45 e gli 84 anni per capire come le abitudini notturne si ripercuotessero sul rischio di sviluppare aterosclerosi (chiamata anche arteriosclerosi), cioè una perdita di elasticità delle pareti delle arterie a causa dell’accumulo di calcio, colesterolo, cellule infiammatorie e materiale fibrotico.

Lo studio ha scoperto che le persone la cui durata del sonno subiva variazioni settimanali maggiori di due ore avevano un rischio fino al 40% più alto di avere calcificazioni alle arterie coronarie, del 12% in più di avere placche alle carotidi e quasi doppio (+91%) di avere occlusioni alle arterie degli arti inferiori.

“Mantenere abitudini del sonno regolari e diminuirne la variabilità è un comportamento vita facilmente regolabile che può, non solo aiutare a migliorare il sonno, ma anche a ridurre il rischio cardiovascolare“. Queste sono le parole della prima firmataria dello studio Kelsie M. Full.

I trattamenti per curare l’insonnia

Il trattamento dell’insonnia dipende dalla causa sottostante. In alcuni casi, l’insonnia può essere gestita attraverso cambiamenti dello stile di vita, come evitare di bere alcolici o di consumare caffeina prima di andare a letto, seguire una routine di sonno regolare e ridurre lo stress. In altri casi, può essere necessario assumere farmaci per aiutare ad addormentarsi o per migliorare la qualità del sonno.

Ci sono anche alcune tecniche di rilassamento e di terapia cognitivo-comportamentale che possono aiutare ad alleviare i sintomi dell’insonnia. Ad esempio, la terapia cognitivo-comportamentale può aiutare a identificare e modificare i pensieri e i comportamenti che possono contribuire all’insonnia.