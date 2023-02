Cristiano Ronaldo, che paura: ha rischiato grosso sul campo

Pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo ha rischiato grosso sul campo e la paura per il campione portoghese è stata veramente tanta.

Cristiano Ronaldo è considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi e ha vinto numerosi premi e titoli durante la sua carriera, tra cui 5 Palloni D’Oro.

Pochissimi giorni fa, il campione portoghese si è reso protagonista di un bruttissimo episodio ed ha rischiato moltissimo. Andiamo a vedere cosa è accaduto all’ex calciatore del Manchester United.

Paura per Cristiano Ronaldo

Durante il riscaldamento della partita tra Al Nassr e Al-Taawon, andata in scena venerdì sera e terminata con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa, Cristiano Ronaldo è andato ad un passo da un clamoroso infortunio.

Mentre il portoghese era in campo con il resto dei compagni, un invasore è corso sul terreno di gioco per tentare di abbracciarlo. Proprio mentre era arrivato ad un passo da CR7 è però scivolato, rischiando un clamoroso intervento sulle caviglie del cinque volte Pallone d’Oro. Per fortuna Ronaldo lo ha visto e si è spostato in tempo. Il tifoso è stato poi accompagnato fuori dal campo dagli steward. Un episodio che si è quindi concluso per il meglio, visto anche la vittoria arrivata poche ore dopo da parte dell’Al Nassr.

La carriera di CR7 è stata piena di soddisfazioni

La carriera di CR7 iniziò come giovane promessa nel calcio portoghese, con il club del Nacional e poi con lo Sporting Lisbona. Nel 2003, all’età di 18 anni, fu acquistato dal Manchester United, dove divenne rapidamente uno dei giocatori più importanti della squadra. Con il Manchester United ha vinto tre titoli di Premier League, una Champions League e un titolo di Coppa del Mondo per club.

Nel 2009, Cristiano Ronaldo fu acquistato dal Real Madrid per la cifra record di 94 milioni di euro, diventando così il giocatore più costoso di tutti i tempi. Con il Real Madrid ha vinto quattro Champions League, due titoli di La Liga e due Coppe del Mondo per club. Inoltre, ha vinto quattro Palloni d’Oro, il premio per il miglior giocatore del mondo, mentre giocava con i blancos.

Oltre alla sua carriera calcistica, Cristiano Ronaldo è anche noto per il suo impegno filantropico. Ha creato la sua fondazione nel 2015, con l’obiettivo di aiutare i bambini in situazioni di difficoltà e ha donato milioni di euro per sostenere la ricerca contro il cancro e la lotta contro la povertà.

Cristiano Ronaldo è anche un personaggio di grande impatto sulle reti sociali, essendo uno dei calciatori più seguiti su Instagram, con oltre 500 milioni di follower.