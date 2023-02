Pochi giorni fa, c’é stato l’ennesimo richiamo alimentare in Italia e questo prodotto lo troviamo molto spesso sulle nostre tavole.

Il richiamo alimentare è un’azione intrapresa dai produttori di alimenti e dalle autorità di regolamentazione per ritirare un prodotto dal mercato quando si ritiene che possa essere pericoloso per la salute dei consumatori.

I richiami alimentari possono essere causati da una serie di motivi, come contaminazione batterica, presenza di sostanze chimiche nocive o allergeni non dichiarati. Pochi giorni fa, sono stati ritirati due prodotti in Italia che troviamo spesso sulle nostre tavole.

Richiamo alimentare in Italia, ecco dove

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di prosciutto cotto alta qualità in tranci venduto con i marchi Motta e La Bottega del Gusto di Eurospin, per la presenza di soia non dichiarata in etichetta.

I prodotti interessati sono i seguenti: Prosciutto cotto alta qualità Motta, venduto in pezzi da 1,3 kg circa (peso variabile), con il numero di lotto L225139 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 21/02/2023; Prosciutto cotto alta qualità La Bottega del Gusto, venduto in pezzi da 750 grammi, con il numero di lotto L225139 e il Tmc 07/03/2023.

Entrambi i marchi di prosciutto cotto richiamati sono stati prodotti dall’azienda Motta Srl nello stabilimento di via Capuana 44 a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza (marchio di identificazione IT 679L CE).

In precedenza, le catene di discount Penny Market e Aldi avevano già diffuso il richiamo dello stesso lotto di prosciutto cotto alta qualità in tranci venduto rispettivamente con i marchi Sapor di Cascina e Tagliere del Re, sempre per la presenza di soia non dichiarata. Anche in questo caso il produttore era Motta Srl. A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla soia di non consumare il prodotto con il numero di lotto e i marchi segnalati. Il consumo del prosciutto cotto richiamato è sicuro per le persone che non sono allergiche alla soia.

I richiami alimentare, ecco cosa può accadere

Il richiamo alimentare può essere volontario o obbligatorio. In molti paesi, i produttori di alimenti sono tenuti per legge a ritirare dal mercato i prodotti che rappresentano un pericolo per la salute dei consumatori. Tuttavia, molte aziende intraprendono anche richiami volontari quando scoprono che un loro prodotto potrebbe essere dannoso per la salute dei consumatori. Ciò può accadere quando una fonte di contaminazione viene rilevata durante il controllo di qualità o quando i consumatori segnalano problemi con un prodotto.

I richiami alimentari sono spesso annunciati dai produttori attraverso comunicati stampa o avvisi sui siti web aziendali. Le autorità di regolamentazione spesso collaborano con i produttori per diffondere queste informazioni ai consumatori attraverso comunicati stampa, avvisi sui siti web governativi e sui social media. È importante che i consumatori prestino attenzione a queste informazioni e agiscano di conseguenza, rimuovendo i prodotti interessati dal loro frigorifero o dispensa.