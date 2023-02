Fedez, lo sfogo è durissimo “Siete la cloaca del giornalismo”

Il durissimo sfogo di Fedez ha fatto il giro del web ed ora il rapper rischia moltissimo, specialmente dopo le dichiarazioni contro alcuni giornalisti.

Fedez è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano ed è nato a Milano il 15 ottobre 1989. Inizia la sua carriera musicale pubblicando alcuni brani su YouTube, che gli garantiscono una certa notorietà nel panorama musicale italiano.

Nel corso degli anni, Fedez ha avuto modo di collaborare con numerosi artisti italiani e internazionali, tra cui J-Ax, Elio e le Storie Tese, Fabri Fibra, Francesca Michielin, T-Pain e Clean Bandit. Il rapper ha vinto numerosi premi, tra cui il premio come “Miglior artista italiano” ai MTV Europe Music Awards nel 2014 e nel 2016.

Il duro sfogo di Fedez

Fedez torna a parlare sui social, dopo il silenzio seguito a Sanremo e alle voci sulla presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, e attacca i giornalisti del programma di Retequattro “Fuori dal Coro“, insultando personalmente il conduttore Mario Giordano.

A provocare la reazione sono state le voci su un’inchiesta incentrata sulla presunta omosessualità dell’artista, sorte a seguito di alcune telefonate fatte da una giornalista che sosteneva di lavorare per Fuori dal Coro ad alcuni amici del rapper per chiedere se fosse o meno gay.

“Allora oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste tipo queste“, si sfoga Fedez.

“Mi sento veramente troppo buono oggi, perché io non posso fare e dare lezioni di morale o di coerenza a nessuno però ci metto sempre la faccia. E mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista, però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non uscirebbe il servizio. Quindi va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e se Fedez era gay quand’era adolescente…“, ha concluso il rapper.

La risposta del conduttore non si è fatta attendere

Mario Giordano ha però risposto con un post nel quale smentisce qualsiasi inchiesta sull’argomento. “Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti“.