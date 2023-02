(VIDEO) Mihajlovic, le immagini commoventi dentro l’Olimpico: Sinisa nella Hall of Fame

Sinisa Mihajlovic entra di diritto nella Hall of Fame dello Stadio Olimpico di Roma e le immagini sono davvero commoventi.

Lo scorso 20 febbraio, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni, e sua moglie Arianna Rapaccioni ha celebrato la ricorrenza su Instagram, postando una foto in bianco e nero in un momento di felicità.

Anche Lazio e Roma hanno voluto omaggiare Sinisa Mihajlovic e il campione serbo è entrato di diritto nella Hall of Fame dello Stadio Olimpico. Le immagini della moglie Arianna sono emozionanti.

La malattia di Sinisa

Sinisa Mihajlovic è scomparso il 16 dicembre, al termine di una lotta lunga 5 anni con la leucemia. “Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte“. Queste sono state le parole della moglie Arianna su Instagram nel giorno della scomparsa del marito, postando uno scatto in coppia con lui. Da quel momento non ha mai smesso di pubblicare dediche d’amore e dolci ricordi dell’uomo con cui era sposata dal 1996.

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciuti nel 1995 in un ristorante di Roma. In quel periodo lei si stava facendo strada in tv, lui era già una stella del calcio. Per amore Arianna ha rinunciato alla carriera e nel 1996 ha sposato Sinisa. Dalla loro unione sono nati cinque figli: Viktorija e Virginia, poi Miroslav, Dushan e Nicholas. La secondogenita li ha resi nonni poco più di un anno fa di Violante: la notizia della gravidanza aveva fatto crollare l’ex calciatore in un pianto di gioia che aveva commosso milioni di follower.

Il ricordo di Sinisa Mihajlovic

Nel giorno del suo compleanno, Sinisa Mihajlovic è stato omaggiato da Sport e Salute, Roma e Lazio allo stadio Olimpico. Il campione serbo è stato inserito nel Tour delle Leggende dello Stadio Olimpico e all’inizio del tour dello stadio sono state affisse, in presenza della moglie Arianna e dei figli, le sue due casacche ai tempi di Roma e Lazio, vicine a quella di Francesco Totti.

“Volevo ringraziarvi per la partecipazione e l’affetto che avete dimostrato in questa giornata particolare del suo 54esimo compleanno. È stata una giornata stupenda, c’è tanta emozione da parte mia e dei miei figli, è un onore l’affetto che state dimostrando a lui e a noi. Sono stati giorni difficili ma seguiamo il suo messaggio, portandolo nel cuore. È stato stupendo tornare qui all’Olimpico, grazie a Roma, Lazio e Sport e Salute“. Queste sono state le parole commosse della moglie Arianna Mihajlovic durante la celebrazione.