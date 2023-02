(VIDEO) Frittata alla menta, un piatto semplice e originale

In questo nuovo video, vi faremo vedere come realizzare in maniera semplice ed originale la ricetta della frittata alla menta.

La frittata alla menta è un piatto fresco e leggero che può essere gustato in diverse occasioni, sia come antipasto che come piatto principale. La menta dona alla frittata un aroma fresco e un sapore particolare che la rende perfetta per l’estate.

In questo articolo, vi faremo vedere una ricetta semplice e veloce per preparare la frittata alla menta e rimarrai sicuramente soddisfatto.

La nostra ricetta della frittata alla menta

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare una deliziosa frittata alla menta. Lavate ed asciugate le foglie del prezzemolo e della menta e poi tritatele.

Sbattete in una terrina le uova con il pan grattato, un pizzico di sale e il pepe, unite il prezzemolo e la menta e mescolate. Lasciate riposare per 5 minuti. Mettete l’olio nella padella e, quando sarà bollente, versate il composto. Fate spandere bene sul fondo e lasciatelo cuocere a fuoco moderato fino a che non avrà preso colore.

Successivamente girate la frittata, ma non lasciatela cuocere troppo poiché dovrà risultare molto morbida. Fate riposare qualche minuto ed adesso potete gustarvi questa fantastica frittata.

Ecco la storia della menta

La menta ha una lunga storia di utilizzo nell’antichità. È stato scoperto che i greci e i romani la utilizzavano per profumare le abitazioni e le acque da bagno, oltre che come rimedio medicinale. La menta era anche una pianta sacra per gli antichi egizi, che la utilizzavano per la mummificazione e per profumare i templi.

Nel Medioevo, la menta era diffusa in tutta Europa grazie alle conquiste arabe in Spagna. La sua popolarità continuò a crescere durante il Rinascimento, quando i giardini di erbe aromatiche diventarono un elemento comune nei monasteri e nelle corti reali. In questo periodo, la menta veniva utilizzata anche come ingrediente in cucina e come aromatizzante per i dolci.

La menta fu introdotta in America nel XVIII secolo, quando gli inglesi portarono la pianta nelle loro colonie. Fu in America che la menta iniziò ad essere utilizzata per produrre la famosa bevanda alcolica, il Mint Julep, che ancora oggi è associata alla cultura del Sud degli Stati Uniti. Inoltre, la menta era anche utilizzata dagli indiani d’America per i suoi effetti medicinali.

Oggi, la menta viene coltivata in tutto il mondo e viene utilizzata in molte forme diverse. Oltre alla sua popolarità come aromatizzante per cibi e bevande, la menta è utilizzata anche in prodotti per la cura personale, come dentifrici, shampoo e lozioni. La menta è anche utilizzata come rimedio naturale per molti disturbi, tra cui indigestione, mal di testa e nausea.