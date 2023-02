Maserati abbandonate come nuove, il ritrovamento è incredibile

Pochi giorni fa, sono state trovate alcune Maserati abbandonate e la notizia del ritrovamento ha scioccato moltissime persone appassionate di motori.

La Maserati è un’azienda italiana produttrice di auto di lusso e alta gamma. Fondata nel 1914 a Bologna dai fratelli Alfieri, Ettore e Ernesto Maserati, l’azienda ha costruito la sua reputazione sulla produzione di auto sportive eleganti e veloci.

Il ritrovamento di alcune Maserati abbandonate e in condizioni perfette, pochi giorni fa, ha sconvolto migliaia di persone e la notizia sta facendo il giro del web.

Ecco dove sono state ritrovate le Maserati abbandonate

Come riporta il Corriere della Sera, 40 Maserati sono state ritrovate abbandonate in un vecchio magazzino in Papua Nuova Guinea. Le auto non sono state mai utilizzate e sono perfettamente intatte. La notizia ha sconvolto tutto il mondo del web, poiché lo Stato africano in questione è uno dei Paesi più poveri dell’Apec, con il 40% dei cittadini che vive con meno di un dollaro al mese. Inoltre tempo fa, il Governo aveva commesso un grosso sbaglio ed aveva acquistato queste Maserati con cifre da capogiro.

L’obiettivo era di acquistare 40 berline del Tridente per impressionare i membri dell’Apec in una riunione organizzata nel 2018 e tenutasi proprio in Papua Nuova Guinea. Una strategia d’immagine che però è costata cara, considerato il prezzo delle Maserati. Ognuna di loro costa infatti ben 122 mila dollari, ossia 114 mila euro.

Il parco auto di lusso era stato acquistato da un rivenditore dello Sri Lanka e poi spostato via aerea nello Stato, quindi al costo delle Maserati si è poi anche sommato quello del trasporto. Dopo 4 anni dal grosso acquisto sono state ritrovate le auto nel magazzino e non si può non pensare alla importante perdita di bilancio che la Papua Nuova Guinea si è dovuta sobbarcare.

Ma c’è una novità per tutti i collezionisti: il Governo ha deciso di rivenderle sul mercato pubblico ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che loro hanno speso. Ogni Maserati è venduta al prezzo di 98 mila euro. Il problema però è la mancanza di un concessionario in quell’area, il che sta rendendo difficile l’acquisto. Attualmente solo 2 Maserati sono state vendute.

La storia della Maserati

Nel corso degli anni, la Maserati ha prodotto una serie di auto iconiche, tra cui la Tipo 61 “Birdcage”, la Maserati Quattroporte, la Maserati Ghibli e la Maserati GranTurismo. Ma forse la più famosa di tutte è la Maserati MC12, una supercar che ha vinto molte gare di resistenza a livello mondiale.

La Maserati ha subito una serie di alti e bassi nel corso degli anni. Negli anni ’50 e ’60, l’azienda ha vinto molte gare di Formula 1 e di endurance, ma nei decenni successivi ha avuto difficoltà finanziarie e ha dovuto cambiare proprietà diverse volte. Nel 1993, l’azienda è stata acquistata da FIAT e, nel 2005, è stata venduta al Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ora noto come Stellantis.