(VIDEO) Pancake, la ricetta della versione originale americana

In questo nuovo video, vi andremo a presentare la ricetta originale dei pancakes all’americana: rimarrete senza parole.

I pancakes all’americana rappresentano un tipico piatto della colazione americana, ma possono essere consumati in qualsiasi momento della giornata. Sono dei dischi soffici di pasta dolce che vengono serviti caldi con burro e sciroppo d’acero, ma si possono anche abbinare a frutta fresca, cioccolato, noci e altri condimenti dolci o salati.

Per preparare i pancake all’americana, ci sono molte indicazioni diverse, ma oggi vi faremo vedere la ricetta originale di questa deliziosa pietanza.

La ricetta originale dei pancakes all’americana

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare dei deliziosi pancakes all’americana. Come detto poc’anzi, di versioni ne troviamo a iosa, specialmente sui vari siti food presenti in Internet, ma questa sembra essere quella più fedele al popolo anglosassone, che ancora ad oggi li prepara con amore. Ma di cosa avremo bisogno per realizzarli?

Ingredienti:

3tuorli d’uovo

50 g di zucchero

350 g di latte

300 g di farina

1 bustina di lievito

Procedimento

Per prima cosa, è necessario versare in una ciotola i tuorli, lo zucchero e successivamente aggiungere il latte, la farina e il lievito. Da parte, con una frusta elettrica, montate a neve gli albumi, aggiungeteli al composto precedentemente amalgamato e mescolate con un cucchiaio di legno dal basso verso l’alto. Dopo aver ottenuto un composto omogeneo, fate cuocere i vostri pancake in una padella antiaderente, versando in centro un mestolo di impastocon un poco di burro per un paio di minuti per lato. Quando inizieranno a fare la famose bollicine, potete girare i vostri pancake. Quando saranno pronti, sovrapponeteli uno sopra l’altro e serviteli con un poco di sciroppo d’acero o di crema. Semplice, non trovate? Se avete ancora qualche dubbio, vi lasciamo la videoricetta di Loredana!

La storia dei pancakes

I pancakes, o “frittelle” come sono comunemente chiamati in Italia, sono cucinati fin dall’antichità. La prima menzione di una ricetta simile ai pancakes risale all’antica Grecia, dove venivano serviti con formaggio e miele. Inoltre, erano un alimento comune nell’antica Roma, dove venivano cucinati con latte, uova e farina.

I pancakes sono stati anche un piatto popolare in Europa durante il medioevo, dove venivano realizzati con vari ingredienti quali farina di miglio, farina di avena e grano saraceno. Durante questo periodo, erano spesso proposti per le feste e le celebrazioni, e in alcune culture venivano consumati come un simbolo di fortuna. Sono arrivati in America con i primi coloni europei.

Durante il XVII secolo, i coloni olandesi hanno introdotto i “pannekoeken“, una variante dei pancakes con farina di grano saraceno. Nel corso dei secoli, sono diventati un piatto molto popolare in America, e oggi sono considerati una colazione classica in molti luoghi.