Napoli, ecco cosa sta succedendo alla statua di Maradona

Pochi giorni fa, è uscita la notizia di ciò che sta accadendo alla statua di Maradona a Napoli ed è davvero scioccante.

Lo scorso 25 novembre 2021, un anno dopo la morte di Diego Armando Maradona, fu emozionante e commovente la giornata dedicata all’inaugurazione della sua statua.

Il monumento fu esposto all’esterno dello stadio con la presenza del presidente De Laurentiis, dell’ex presidente Ferlaino, di tanti ex compagni e delle istituzioni. Ciò che sta accadendo oggi, però, ha lasciato tutti senza parole.

Ecco cosa sta accadendo alla statua di Maradona

La statua del campione argentino fu posizionata momentaneamente all’esterno dello Stadio Maradona in attesa di una sistemazione definitiva. Ora, a sorpresa, dovrà presto cambiare location.

Il Comune di Napoli ha spiegato con una delibera di non poter accettare la donazione. Il valore dell’opera dell’artista Domenico Sepe, infatti, è superiore alle possibilità di spesa del donante. Non solo: all’artista in questione verrebbe garantita una visibilità che potrebbe risultare appetibile anche da altri artisti. Verrebbe leso, in sintesi, il rispetto del principio di imparzialità. Ora è in corso un’indagine da parte della magistratura per far luce sulla vicenda e per chiarire ogni aspetto della stessa.

La vera storia dello Stadio Diego Armando Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona è stato inaugurato nel 1959 con il nome di Stadio San Paolo, ha una capacità di circa 60.000 spettatori ed è la casa del Napoli, una delle squadre di calcio più famose d’Italia.

Nel 2019, il comune di Napoli ha deciso di dedicare lo stadio a Diego Armando Maradona, il celebre calciatore argentino che ha giocato per il Napoli negli anni ’80 e che è diventato un’icona della città. Maradona ha vinto due scudetti con il Napoli e ha contribuito a far diventare la squadra una delle più competitive in Italia e in Europa.

La decisione di dedicare lo stadio a Maradona è stata accolta con entusiasmo dai tifosi del Napoli e da tutto il mondo del calcio. L’ex calciatore, purtroppo scomparso nel novembre 2020, era molto amato a Napoli e rappresentava un simbolo di speranza e di orgoglio per la città.

L’impianto sportivo è stato ristrutturato in occasione della decisione di dedicarlo a Maradona, con la creazione di un’area museale all’interno dello stadio, dove i visitatori possono ammirare trofei, foto e oggetti legati alla carriera di Maradona e alla storia del Napoli.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è diventato un punto di riferimento per i tifosi del Napoli e per tutti gli appassionati di calcio che visitano la città di Napoli. Ogni volta che la squadra gioca in casa, lo stadio si riempie di tifosi che cantano e sostengono la squadra con grande passione e entusiasmo.