(VIDEO) Patate alla sarda, una ricetta semplice ed economica

Se non avete mai provato le patate alla sarda, dovete assaggiare la nostra fantastica ricetta semplice ed economica.

Le patate alla sarda sono un piatto tipico della cucina sarda, che si prepara con patate, formaggio, pane grattugiato e spezie. Questo piatto è particolarmente amato per la sua semplicità e bontà, ed è spesso servito come contorno per accompagnare carni o pesce.

Con la nostra ricetta semplice ed economica, potrai gustare le patate alla sarda direttamente in casa tua. Ecco come realizzarla.

La nostra ricetta delle patate alla sarda

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare le patate alla sarda. Su Internet, di versioni ne troviamo tantissime ed oggi vi faremo assaggiare quella originale. Ma di cosa abbiamo bisogno per realizzarle?

Ingredienti:

3 patate

aglio



olio



sale

pepe

prezzemolo tritatoProcedimento:

Per prima cosa bisogna cuocere le patate in acqua abbondante salata per circa 15 minuti e dovranno risultare poco al dente. Scolate le patate e mettetele in una ciotola con acqua fredda con ghiaccio per circa 5 minuti Trascorso questo tempo, pelatele, dopo tagliatele a cubetti e mettetele in una ciotola da parte In una padella fate scaldare l’olio con l’aglio sbucciato, aggiungete i cubetti di patate e fate rosolare bene mescolandoli delicatamente con un cucchiaio di legno Aggiungete del pepe, del sale e lasciate insaporire qualche minuto. Togliete le patate dal fuoco, eliminate l’aglio e aggiungete il prezzemolo tritato

La storia delle patate

Le patate sono originarie delle Ande in Sud America, dove sono state coltivate per migliaia di anni. Le prime patate domestiche sono state coltivate circa 7.000-10.000 anni fa, e ci sono più di 4.000 varietà diverse di patate in tutto il mondo.



Le patate furono portate in Europa dagli spagnoli nel XVI secolo. Inizialmente, le patate furono utilizzate principalmente come cibo per i poveri, ma alla fine divennero un’importante fonte di cibo per tutta la popolazione. La coltivazione delle patate si diffuse rapidamente in tutta Europa, poiché la coltivazione delle patate richiedeva meno lavoro rispetto ad altre colture come il grano.

Nel 1845, l’Irlanda fu colpita da una grave carestia di patate, nota come la Grande Carestia. La maggior parte della popolazione rurale della regione dipendeva dalle patate come alimento base, e quando la coltivazione delle patate fallì, la popolazione irlandese soffrì enormemente. Circa un milione di persone morirono di fame o malattia, e altri due milioni emigrarono in cerca di una vita migliore altrove.

Oggi, le patate sono coltivate in tutto il mondo e sono uno dei prodotti alimentari più importanti. Sono utilizzate in una vasta gamma di piatti, tra cui purè di patate, patatine fritte, gnocchi, zuppe e molti altri. Le patate sono anche una fonte importante di carboidrati, vitamine e minerali essenziali, e sono spesso un ingrediente fondamentale nella cucina di molti paesi.