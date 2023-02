Come pulire le cozze, segui questi passi e saranno perfette

Se non sai come si puliscono le cozze, oggi ti faremo vedere passo passo tutti i passaggi da fare ed il risultato sarà eccellente.

Pulire le cozze può sembrare un’operazione molto complessa da effettuare, ma se si seguono questi piccoli accorgimenti diventerà tutto molto più semplice e veloce.

Alcuni pescivendoli offrono il servizio di pulitura delle cozze (basta chiederlo e pagare qualche euro in più), ma oggi vi faremo vedere come farlo in maniera autonoma. Bisogna armarsi solo di un po’ di pazienza!

Ecco come pulire le cozze in maniera semplice e veloce

Come ci dice Benedetta Rossi, per prima cosa togliamo dalla confezione le cozze e diamo una prima sciacquata con acqua fresca. Puliamo le cozze una per una eliminando il loro filamento di ancoraggio. Prendiamo la cozza fra le mani con la parte appuntita verso l’alto, quindi, aiutandoci con un coltello, blocchiamo il filamento e tiriamolo verso il basso. Il filamento di ancoraggio verrà via molto facilmente! Continuiamo così con tutte le altre cozze.

Successivamente, prendiamo una spugnetta metallica, tipo quella che si usa per pulire le pentole, e raschiamo via tutte le impurità presenti sulla conchiglia della cozza.

Eliminati i filamenti e raschiate via le impurità dai gusci, passiamo le cozze sotto un getto d’acqua fredda per rimuovere tutti i residui di sporco. Le cozze sono pronte per essere cucinate.

Precuocere le cozze, ecco il procedimento

Molti effettuano una breve “precottura” delle cozze prima di utilizzarle nelle ricette. Se vogliamo farlo anche noi, mettiamo le cozze ben lavate in una casseruola capiente senza aggiungere altri ingredienti, copriamo con un coperchio e facciamole cuocere a fiamma vivace per 5 minuti o comunque il tempo necessario per farle aprire tutte. In alcune regioni d’Italia questa operazione viene detta “scoppiare le cozze”.

Dopo la cottura, le cozze sono tutte ben aperte. Se dobbiamo farne una grande quantità, diamo una mescolata a metà cottura per distribuire uniformemente il calore. Se dopo la cottura qualche cozza non si fosse aperta, consigliamo di eliminarla.

Trasferiamo le cozze in una ciotola a parte e filtriamo il loro fondo di cottura con un colino a maglie strette; questa operazione eliminerà ogni eventuale impurità dal liquido prodotto dalle cozze. Questa sorta di “brodino” è preziosissimo e ci servirà a conferire un sapore unico in tutte le preparazioni a base di cozze, come spaghetti, risotti o anche una semplice zuppetta.