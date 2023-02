Inter, arriva lo stadio di proprietà, lascia San Siro

Dopo 76 anni, San Siro non sarà più la casa dell’Inter. Il presidente Zhang ha deciso di costruire lo stadio di proprietà per i nerazzurri.

San Siro è uno degli stadi di calcio più iconici e famosi al mondo. Inaugurato nel 1926, l’impianto è stato oggetto di numerose ristrutturazioni e ampliamenti nel corso degli anni, diventando uno dei più grandi stadi d’Europa con una capacità di circa 80.000 spettatori.

Sin dalla sua apertura, avvenuta nel 1947, l’impianto è stato la casa delle due principali squadre di calcio di Milano, l’Inter e il Milan. Oggi, però, l’Inter potrebbe cambiare stadio e la notizia ha sconvolto tutti i tifosi di fede nerazzurra.

Nasce lo stadio di proprietà dell’Inter

Anche l’Inter avrà il suo stadio, e non sarà San Siro. L’area all’interno del comune di Milano è già stata individuata e la società nerazzurra ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della zona. La location è top secret, ma non passerà molto tempo perché le carte vengano svelate. Cosa manca? Fondamentalmente, l’Inter vuole avere la certezza che su San Siro davvero non c’è alcuna chance di procedere.

Sui terreni sono già stati effettuati sopralluoghi, che hanno evidentemente avuto esito positivo. Se così fosse, si andrebbe dunque definitivamente verso la costruzione di due nuovi stadi (insieme a quello del Milan), con un San Siro la cui gestione a quel punto sarebbe totalmente a carico del Comune. I ricavi degli affitti di Inter e Milan, solamente nel 2021-22, sono stati di 8,5 milioni di euro.

La storia di San Siro

San Siro ha ospitato numerose partite importanti, tra cui quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League, due finali di Coppa UEFA/Europa League, una finale di Coppa delle Coppe UEFA e numerosi derby di Milano.

Oltre alle partite di calcio, lo stadio è stato utilizzato anche per eventi musicali e culturali di grande importanza, tra cui i concerti di artisti come Madonna, U2, The Rolling Stones e Bruce Springsteen.

Nonostante la sua storia e il suo status di icona del calcio mondiale, San Siro sta attualmente affrontando una fase di rinnovamento e cambiamento. Nel 2019, l’amministrazione comunale di Milano ha presentato un piano per la costruzione di un nuovo stadio per l’Inter e il Milan, situato accanto al vecchio impianto. Il progetto prevede la demolizione di gran parte dell’attuale San Siro, ma la sua facciata storica dovrebbe essere conservata.

La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli appassionati di calcio, alcuni dei quali ritengono che San Siro sia un simbolo irrinunciabile della città di Milano e della sua cultura calcistica. Altri, tuttavia, sostengono che la costruzione di un nuovo stadio potrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare l’esperienza degli spettatori e modernizzare le infrastrutture sportive della città.