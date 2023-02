Influencer guadagna 200 mila euro al mese: ha solo 11 anni

Una delle storie più incredibili del momento arriva direttamente dal web, dove una giovane influencer di 11 anni guadagna fino a 200 mila euro al mese.

I social network sono diventati una parte essenziale della vita quotidiana per molte persone in tutto il mondo. Da Facebook a Instagram, Twitter, TikTok e molte altre piattaforme, i social media consentono agli utenti di connettersi e comunicare tra loro in modo facile e rapido.

Sebbene i social media siano diventati un modo popolare per le persone di rimanere in contatto con amici e familiari, anche le aziende e le organizzazioni li utilizzano sempre di più per raggiungere i propri clienti e diffondere messaggi di marketing. Come questa ragazza, che all’età di 11 anni arriva a guadagnare sino a 200 mila euro al mese.

Durante la pandemia, Pixie Curtis ha fondato un impero multimilionario vendendo fasce, fiocchi e accessori per capelli online. Nel maggio 2022, la sua linea di fermagli ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia. Ora questa giovane influencer e imprenditrice di Sydney, a soli undici anni, può già prendersi una bella pausa e tornare a fare la bambina.

Pixie ha ereditato il fiuto per gli affari dalla famiglia, che vive a Sidney in una villa da 6,6 milioni di dollari. Tra le attività che possiede la madre Roxy ci sono un’agenzia per giovani talenti e un noto marchio di abbigliamento. Come dicevamo, nel maggio 2022, la linea di fermagli di Pixie ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia, e la bambina è anche la proprietaria di una Mercedes da oltre 50mila dollari (che non può guidare), regalo di sua madre.

Cosa accadrà nei prossimi mesi?

Già nel 2021 la madre aveva spiegato che Pixie avrebbe potuto andare in pensione a 15 anni con un patrimonio di oltre un milione di dollari. La giovane imprenditrice, però, sembra non voler aspettare ancora così tanti anni. E ha annunciato di volersi ritirare gradualmente dalla sua attività online già a partire dalle prossime settimane.

La madre di Pixie e sua manager ha annunciato in un’intervista su News.com.au che la ragazzina andrà in “semi-pensione” per “rifocalizzare” le sue priorità: “Pixie ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e concentrarsi sul suo imminente ingresso al liceo“. L’interruzione avverrà nei prossimi mesi, ma lo shop online Pixie’s Pix resterà aperto: “Tornerà com’era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie“.