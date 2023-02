Miliardari, ecco quelli dal cuore d’oro

Al mondo, di miliardari ce ne sono veramente pochi ed altrettanto pochi sono coloro che donano una parte del loro patrimonio in beneficienza.

Le persone miliardarie del mondo sono sempre state un argomento di grande fascino per il pubblico. Oltre a suscitare ammirazione per il loro successo e la loro ricchezza, spesso generano anche polemiche e critiche riguardo alle disuguaglianze economiche nel mondo.

In questo articolo, vi faremo vedere quali sono le persone miliardarie più generose al mondo. Alcuni nomi sono molto conosciuti, altri un po’ meno.

Ecco quanto hanno donato i miliardari nel 2022

Secondo le stime di Forbes, i 25 maggiori donatori del Paese hanno donato 196 miliardi di dollari nel corso della loro vita fino alla fine del 2022. Si tratta di un aumento rispetto ai 169 miliardi di dollari di un anno fa, dovuto principalmente alle donazioni in corso da parte di questi grandi donatori e ad alcune nuove informazioni. L’aumento di 27 miliardi di dollari delle donazioni nell’ultimo anno ha superato i 20 miliardi di dollari misurati nei due anni precedenti ed è più del doppio della somma che i primi 25 hanno donato nel 2018.

I 25 filantropi hanno patrimoni che complessivamente valgono 936 miliardi di dollari, 164 miliardi in meno rispetto a un anno fa, con un calo del 15%. Sedici di loro hanno firmato il Giving Pledge, promettendo di donare almeno metà del loro patrimonio durante la vita o dopo la morte. La maggior parte di loro ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere questo obiettivo. Tre di loro hanno raggiunto l’obiettivo: Chuck Feeney, T. Denny Sanford e George Soros. (Soros non ha firmato il Giving Pledge, ma ha donato più della metà della sua fortuna).

Chi è il miliardario più generoso?

Warren Buffett è ancora una volta in cima alla lista dei donatori, in base all’importo totale donato. Sono 17 anni che consegna ogni anno miliardi di dollari in azioni della Berkshire Hathaway e lo scorso giugno ha proseguito la tradizione. Secondo le ultime stime, Buffett ha donato 5,4 miliardi di dollari nel 2022 e 51,5 miliardi di dollari nel corso della sua vita.

Quest’ultima somma è superiore di quasi 13 miliardi di dollari a quella di Bill Gates e Melinda French Gates. Bill ha donato 20 miliardi di dollari alla Gates Foundation nel luglio 2022, una somma di gran lunga superiore ai 3,1 miliardi di dollari regalati da Buffett alla fondazione lo scorso anno. Tuttavia, per questa lista, Forbes conta i contributi versati da queste fondazioni, piuttosto che le donazioni fatte ad esse.