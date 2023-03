Coronavirus scambiato per influenza, ora possiamo capirlo subito

I sintomi del Coronavirus sono molto spesso scambiati con quelli dell’influenza, ma da oggi possiamo capire la differenza grazie a questa precisa tecnica.

Il Coronavirus è una malattia infettiva causata dal virus SARS-CoV-2. Questo virus è stato identificato per la prima volta alla fine del 2019 a Wuhan, in Cina, e si è rapidamente diffuso in tutto il mondo, provocando una pandemia globale.

Molto spesso i sintomi dell’influenza sono scambiati con quelli del Coronavirus, ma da oggi con questo preciso metodo, nessuno potrà più sbagliarsi.

Ecco come capire se abbiamo il Coronavirus o influenza

Secondo alcuni media americani, La Food and Drug Administration ha autorizzato l’uso di del primo test casalingo in grado di rilevare sia il Covid-19 che l’influenza. Il tampone nasale monouso, prodotto dall’azienda Lucira Health, è in grado di distinguere tra influenza A e B e coronavirus in circa 30 minuti.

“L’autorizzazione è un passo importante per facilitare l’accesso ai test diagnostici che possono essere eseguiti interamente a casa“, ha dichiarato la Fda in una nota.

La stagione dell’influenza negli Stati Uniti ha raggiunto il picco in autunno e i casi sono ormai in calo, secondo i Centers for Disease Control. L’agenzia ha stimato che in questa stagione ci sono stati almeno 25 milioni di casi di influenza, con 280.000 ricoveri e 18.000 morti. Quanto al Covid, invece, i contagi sono in aumento, nell’ultima settimana sono stati registrati 236.000 casi e 2.400 morti.

I problemi causati dal Coronavirus

Il Covid-19 ha avuto un impatto senza precedenti sulla salute umana e sulla società nel suo insieme. Il virus ha causato problemi in tutto il mondo, dalla salute pubblica alla stabilità economica e alla politica globale.

In primo luogo, il Covid ha causato un’enorme crisi sanitaria globale, con un numero sempre crescente di casi e di decessi. Questo ha messo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo, che sono stati costretti a fare i conti con la carenza di attrezzature, di personale sanitario e di posti letto in ospedale. La diffusione del virus ha causato anche un aumento delle malattie mentali e dello stress tra la popolazione.

La pandemia, inoltre, ha avuto un impatto devastante sull’economia globale, con molti paesi che hanno subito una grave recessione economica. Le aziende di tutto il mondo hanno dovuto fronteggiare la chiusura forzata, l’incertezza finanziaria e la perdita di clienti. Questo ha portato alla perdita di posti di lavoro e all’aumento della povertà in molti paesi.

Infine, questa malattia ha avuto anche un impatto significativo sulla politica globale, con molte nazioni che hanno chiuso i loro confini e adottato politiche di protezionismo.