Gnocchi di zucca alla crema Philadelphia, una bontà da provare subito

Se non hai mai provato gli gnocchi di zucca alla crema di Philadelphia, stai facendo un grave errore: rimarrai senza parole!

Gli gnocchi di zucca con crema di Philadelphia sono un piatto perfetto per l’autunno e l’inverno. La dolcezza della zucca si sposa perfettamente con la cremosità del formaggio, creando un piatto ricco e gustoso che sarà apprezzato da tutti.

In questo articolo, vi faremo vedere la ricetta originale di questo delizioso piatto e la bontà degli gnocchi ti farà rimanere senza parole.

La nostra ricetta degli gnocchi di zucca alla crema philadelphia

Come ci suggerisce Loredana Pugliese, in questo video vi faremo vedere come preparare gli gnocchi di zucca alla crema philadelphia. Su Internet, di versioni ne troviamo tantissime ed oggi vi faremo assaggiare quella originale. Ma di cosa abbiamo bisogno per realizzarle?

Ingredienti:

100g di zucca

150g di farina

1/2 cucchiaini di sale

burro

2 cucchiai di philadelphia

pepe

Procedimento:

Per prima cosa, bisogna aggiungere in un mixer la zucca, la farina, un po’ di sale e frullate Ottenuto il composto sabbioso, versatelo su un piano da lavoro poi lavoratelo con le mani Ottenuto un panetto morbido, fate riposare 10 minuti Fate bollire l’acqua in una pentola con un po’ di sale, prendete il panetto e tagliate a piccoli pezzetti. Fate cuocere. In una padella, fate sciogliere il burro, aggiungete 2 cucchiai di philadelphia e un mestolo d’acqua. Fate sciogliere per bene la philadelphia. Quando gli gnocchi vengono a galla, sono pronti e scolateli direttamente in padella con la philadelphia. Aggiungete del pepe e mescolate.

La storia degli gnocchi

La storia degli gnocchi risale a molto tempo fa, quando i contadini del nord Italia cercavano un modo per sfruttare le patate, che erano diventate una delle principali colture della regione.



L’origine degli gnocchi non è certa, ma ci sono alcune teorie. Una di queste è che gli gnocchi siano stati inventati dai Celti, che vivevano nella zona delle Alpi. Un’altra teoria suggerisce che gli gnocchi siano stati introdotti in Italia dai Romani, che li consideravano un cibo povero ma nutriente.

La prima menzione scritta degli gnocchi risale al 1300, in un manoscritto medievale. In seguito, la ricetta si è evoluta e si è diffusa in tutta Italia, con alcune variazioni regionali. Ad esempio, gli gnocchi di patate sono tipici del nord Italia, mentre quelli di semola sono diffusi nel centro e nel sud.

Negli anni ’70, gli gnocchi hanno acquisito una certa popolarità anche all’estero, grazie all’espansione della cucina italiana. Oggi, gli gnocchi sono un piatto amato in tutto il mondo, con variazioni e reinterpretazioni che vanno dalla salsa di pomodoro alla panna, fino ai ripieni più innovativi.