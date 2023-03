Mastechef, ecco la ricetta dei supplì orientali di Hue

In questo articolo, vi faremo vedere come preparare la ricetta dei supplì orientali di Hue a Masterfchef.

I supplì sono un piatto della cucina italiana molto amato, composto da una crocchetta di riso ripiena di mozzarella e sugo di pomodoro. Ma hai mai sentito parlare dei supplì orientali? Si tratta di una variante che prende spunto dalla cucina asiatica, in particolare quella giapponese.

I supplì orientali possono essere serviti come antipasto, accompagnati da salsa di soia e salsa di sesamo, oppure come secondo piatto, abbinati a una insalata di verdure fresche. Grazie alla loro bontà e alla loro originalità, i supplì orientali sono diventati sempre più popolari in Italia, tanto da essere presenti nei menù di molti ristoranti giapponesi o fusion. Oggi, vi faremo vedere la ricetta originale dei supplì orientali di Hue.

La ricetta di Hue di Masterchef

La ricetta per i supplì orientali è molto semplice e veloce. Ma di cosa abbiamo bisogno per realizzarli? In questo articolo vi faremo vedere tutto il procedimento e gli ingredienti da comprare.

Ingredienti:

spaghetti di riso 100 grammi

Petto di pollo 50 grammi

Carote 1 pz

Cipolla bianca 1 pz

Scalogno 1 pz

Zucchina 1 pz

Erba Cipollina 50 grammi

Latte di cocco 4 undefined

Funghi Shitake 20 grammi

Farina 00 50 grammi

Farina di mais 20 grammi

Vino Bianco qb

Albume d’uovo 30 grammi

Cornflakes qb

Olio extra vergine d’oliva qb

Olio di semi 1 litro

Sale e pepe qb

Procedimento: