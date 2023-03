Ecco il capo più indossato degli ultimi 150 anni, tutti lo abbiamo indossato almeno una volta!

Questo capo è uno dei più indossati negli ultimi 150 anni e non smette mai di andare di moda. Ecco qual’è il vero prezzo di oggi.

I capi di moda hanno attraversato una serie di cambiamenti significativi nel corso degli anni. Dagli anni ’20 con il loro stile glamour e il loro fascino retrò, all’era delle spalle giganti degli anni ’80, ogni decennio ha avuto la sua moda distintiva.

Ciò che non è mai passato di moda, però, è proprio questo incredibile capo. Infatti, da oltre da 150 anni è uno degli indumenti più usati ed oggi sappiamo anche il vero costo sul mercato.

Ecco quale capo non smette di passare di moda

A compiere 150 anni è il jeans 501 di Levi’s. Non è semplicemente un capo di abbigliamento, è da sempre un’icona di stile. Nato come pantalone da lavoro, nel corso degli anni, e di generazione in generazione, è diventato un “cult” per esprimere se stessi. Per celebrare questa ricorrenza, il brand ripropone il 501 del 1954 per gli uomini e il 501 del 1981 per le donne, oltre a nuovi lavaggi per l’Original e il 501 ’93.

Il jeans 501 ’54 prende ispirazione dal modello d’archivio dello stesso anno, ma presenta una vita più alta e la gamba leggermente affusolata. Diventa, in questo modo, perfetto da indossare con gli stivali o le sneakers, in alternativa al classico 501 a gamba dritta.

Il 501 ’81 celebra, invece, il primo modello di questo jeans da donna, lanciato proprio nel 1981. Simile al “Mom fit”, ha la vita più alta e gamba leggermente affusolata, tipica della vestibilità anni Ottanta.

Inoltre, sempre per questo compleanno speciale, la linea si arricchisce di nuovi lavaggi ispirati all’archivio Levi’s. Tra questi, i modelli effetto “used”, in denim cimosato ispirati a tre jeans 501: il “Calico” del 1890, il “Ricky” del 1978 e quello del 1983. Si aggiungono, inoltre, finiture artigianali e patchwork vintage che richiamano le personalizzazioni che rendono unici questi pantaloni in denim. Immancabile, infine, anche la versione corta, il 501 Short, sia per uomo che per donna, proposto anche questo in diversi lavaggi e finiture.

Quanto costano i Levi’s ora?

Nonostante siano passati anni, i Levi’s continuano ad andare di moda e ad essere acquistati nonostante i prezzi abbastanza alti. Infatti, il prezzo di un capo originale di un 501 oscilla spesso tra i 65 euro e poco sopra gli 80 su Ebay o Amazon. Sul sito ufficiale, invece, il costo è intorno ai 110 euro.

I Levi’s 501 sono disponibili in molti colori e lavaggi diversi, e sono realizzati con tessuti di alta qualità per garantire la loro durata nel tempo. Questi jeans sono anche facili da curare e mantenere, e possono essere indossati per una vasta gamma di occasioni, dal casual al formale.