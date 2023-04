Non sopporti avere dei lividi sul tuo corpo? Ecco i metodi naturali per curarli

Vi siete stufati di vedere lividi sul vostro corpo? Ecco i rimedi naturali per poterli curare.

A tutti noi sarà capitato almeno una volta nella vita di procurarsi un livido, indipendentemente dall’età o da fattori come la forza e la resistenza. Chiunque, infatti, potrebbe ritrovarsene uno sul corpo, per esempio dopo essere caduto o aver sbattuto contro un oggetto. Se anche voi siete stanchi di queste contusioni, il seguente articolo farà al caso vostro.

Quando si parla di lividi, si fa riferimento ad uno stravaso ematico, termine utilizzato in riferimento al sangue che si concentra in uno strato vicino alla superficie della pelle dopo aver subito un particolare trauma. La pelle non subisce lacerazioni, come accade per esempio quando ci si taglia. Piuttosto, le contusioni si manifestano come chiazze che hanno un colore che può andare dal rosso scuro al violaceo.

Talvolta, potrebbero collegarsi al dolore o ad una sensazione di pizzicore e debolezza, destinati a passare nel giro di qualche ora o giorno, nelle situazioni più gravi. I lividi, in ogni caso, non si associano a nulla di rischioso per il nostro benessere. Si manifestano in seguito ad un trauma, per poi scomparire. Tuttavia molte persone li trovano fastidiosi, non solo per quanto riguarda il dolore, ma anche l’aspetto estetico.

Lividi, come realizzare un rimedio naturale in casa

In questo articolo vi mostreremo come curare i lividi in modo da alleviare il dolore e, soprattutto, renderli via via meno visibili. Si tratta di un rimedio naturale, che ognuno di noi può realizzare a casa. Gli ingredienti necessari sono i seguenti: 15 ml di arnica oleata, 15 ml di alloro oleato, 20 gocce di olio essenziale di alloro, 20 gocce di olio essenziale di camomilla romana e infine 60 gocce di olio essenziale di immortelle giallo.

Servirà anche una bottiglia munita di tappo contagocce, all’interno della quale andranno versati e mescolati gli ingredienti sopracitati. Ognuno di questi è dotato di diverse proprietà benefiche. A partire dall’olio essenziale di alloro, con le sue qualità antinfiammatorie, antisettiche e cicatrizzanti.

L’olio di camomilla romana, oltre ad essere un antinfiammatorio, è un ottimo antidolorifico con proprietà sedative che sono l’ideale per ridurre il dolore. La camomilla romana può essere sostituita dall’olio essenziale di lavanda o menta, antinfiammatori e analgesici. L’olio essenziale di immortelle giallo, infine, ha l’effetto di far ridurre le contusioni.

Noto anche come elicriso, è l’ingrediente più importante tra quelli usati. Per ottenere il vostro rimedio non dovrete fare altro che mescolare tutto e applicare la soluzione sulla zona interessata. Lasciate riposare quest’ultima, così che possa guarire con più velocità e metteteci sopra del ghiaccio (un altro antinfiammatorio naturale) per almeno 30 minuti ogni giorno.