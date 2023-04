Scoperta shock dal paninaro: quello che la polizia ha trovato in uno dei camion è disgustoso

Avreste mai pensato di fare una scoperta così orribile dal paninaro? La polizia ha trovato qualcosa di davvero disgustoso in un camion.

Certo in uno di quei camion con i panini che si vedono per strada non viene proprio l’ispirazione di pensare a cibi gustosi e puliti. Ecco quali sono le scoperte shock fatte.

Avete mai visto i camion di panini per strada? Non ci danno proprio una sensazione di pulito, e in effetti la scoperta che è stata fatta è assolutamente terribile. Quello che è stato ritrovato è davvero orribile: ecco di cosa si tratta. Una notizia che ha sorpreso in molti, e non in modo positivo.

Camion di panini per strada, lasciato allo stato di abbandono: è ora una tana per topi

È avvenuto a Catania, nella stazione centrale dove, in piazza Giovanni XXIII, ci sono camion con all’interno panini lasciati lì per ore e ore: giorno e notte. Uno di questi camion è stato ritrovato in uno stato pietoso, completamente lasciato lì abbandonato. Uno stato così degradante che al suo interno i topi ci hanno costruito una tana. Il mezzo ora è stato rimosso, ma nessuno potrà mai dimenticare lo schifo di quell’automezzo. La strada è stata ripulita e tutto sanificato. Ma chi ha assistito a questa scena guarderà di buon occhio orai camion di panini?

Oltre a questo camion ce ne erano altri quattro contenenti del cibo. I carabinieri hanno deciso di multare anche loro che occupavano in maniera continuativa il suolo pubblico non lasciando quindi ai cittadini lo spazio che meritavano. Al termine del controllo poi i militari hanno preso le licenze amministrative in possesso dei paninari e hanno sanzionato tutti e quattro. Non possiamo dire che vendessero panini disgustosi né che siano stati ritrovati topi all’interno, ma sicuramente questa notizia ha destabilizzato tutti.

Insomma i militari hanno fatto una vera e propria pulizia in tutti i sensi. Hanno ammonito i paninari e concesso loro, come l’autorizzazione comunale prevede, di sostare nella piazza non h24 come fanno, ma solo dalle 19 alle 21 di notte. La notizia, riportata dal sito Meridionews.it, ha sconvolto i siciliani, ma da un lato ha permesso ai residenti di Catania di poter avere quello spazio pubblico durante il giorno. Nelle ore in cui non è concesso quindi i camion non potranno sostare lì, ma dovranno attendere le ore 19 per poter operare in quella zona.