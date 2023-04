Scopri la differenza e stupisciti: quasi nessuno ci riesce

Sei una persona acuta e brillante? Trova la differenza che si nasconde tra queste immagini per scoprirlo: quasi nessuno ci riesce!

Da bambini eravamo molto bravi in questo tipo di sfide, poi, crescendo, abbiamo man mano perso la capacità di focalizzarci sui dettagli e abbiamo iniziato a concentrarci solo sul quadro d’insieme. Sei una persona acuta e brillante? Con questo test potrai scoprirlo! Trova la differenza tra le due immagini: quasi nessuno ci riesce, sarai più in gamba di tutti?

Quelli che vi abbiamo proposto sono due disegni all’apparenza identici che rappresentano un missile in partenza. Eppure, se li osserviamo attentamente, ci potremo rendere conto che in alcuni punti sono molto diversi tra loro. Riesci a individuare i dettagli che non coincidono? Solo pochi sono capaci di trovarli tutti!

Quasi nessuno ci riesce: qual è la differenza tra le due immagini?

Vi abbiamo già dato un indizio importante spiegandovi che si tratta di tre dettagli, il resto tocca a voi. Il consiglio che vi diamo è di non ostinarvi a cercare una soluzione complicata, magari aspettandovi qualcosa di eclatante. La difficoltà sta proprio nel rendersi conto che queste differenze sono sotto il nostro naso, ma continuiamo a non vederle perché ci focalizziamo nell’immagine di insieme. Quando siete pronti, mettetevi al “lavoro” e provate a individuarle tutte. Ci siete riusciti? Se la risposta è sì, vi facciamo i nostri più sinceri complimenti, siete formidabili! Diversamente, di seguito troverete la soluzione.

Come potete vedere, la prima differenza si trova proprio sul missile. Il cerchio azzurro, infatti, c’è solo su uno dei due. Questo era un dettaglio facile da individuare, gli altri due, ammettiamolo, sono quasi impercettibili. Uno riguarda le scintille sulla coda: sulla sinistra di uno dei due missili ne manca una. Infine, il particolare forse più complicato di tutti: i pallini sulla linea a zigzag. Il secondo a partire dalla fine, infatti, è di colore viola in un’immagine e azzurro nell’altra!

Una bella sfida, non c’è che dire, che di sicuro avrà messo molti di noi a dura prova. Cimentarsi in questo genere di gioco, di tanto in tanto, può essere un buon modo per tenere allenato il nostro intuito e il nostro spirito di osservazione. Coinvolgete i vostri amici e scoprite chi, tra voi, riesce a trovare tutte le differenze nel minor lasso di tempo!