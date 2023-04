Un bacio appassionato o un bacio romantico | Un piccolo dettaglio dirà tutto di voi

Un bacio appassionato o un bacio romantico? In base alla vostra preferenza, potreste scoprire lati sconosciuti della vostra personalità.

Che si tratti di un momento di romanticismo o di passione, che sia un semplice gesto di affetto o di saluto, il bacio è ricco di significati. Guadate l’immagine sottostante, nella quale sono raffigurate diverse tipologie di bacio, e sceglietene una. La risposta potrebbe farvi scoprire lati della vostra personalità prima sconosciuti.

Nella sua definizione più tradizionale, il bacio viene descritto come un contatto fisico che avviene tra due persone. Solitamente ha a che vedere con le labbra, ma può riferirsi ad ogni parte del corpo. Il bacio consiste in uno scambio, al quale potrebbero essere associati diversi significati in base alla situazione in cui ci si trova o a fattori culturali.

In molti casi si tratta di un gesto formale, scambiato per esempio quando ci si saluta. Se ci concentriamo sull’ambito della sessualità, assume una connotazione passionale e romantica. Diversi esperti si sono dedicati allo studio del bacio, mettendo in evidenza gli effetti benefici che è in grado di esercitare sul nostro organismo e sul nostro benessere.

All’inizio dell’articolo avete visto l’immagine che mostra quattro diverse tipologie di bacio: sulle labbra, sulla mano, sulla guancia e sul collo. Scegliete quella che preferite e date un’occhiata alle risposte al test della personalità di seguito. Potreste rimanere stupiti dai risultati.

Test del bacio: che tipo di amanti siete?

Che tipo di amanti siete? Se avete scelto il primo bacio, ovvero quello sulle labbra, siete persone dall’animo romantico. Trattate i vostri partner con dolcezza e amore, senza tralasciare la passione. Siete riusciti a trovare il vostro giusto equilibrio: siete consapevoli di ciò che volete dalla vita e allo stesso modo conoscete ciò che desidera il vostro compagno.

La seconda tipologia di bacio è sulla mano. Se questa è la vostra preferenza, siete dei veri romanticoni che adorano la galanteria e ai quali piace ricevere attenzioni dal proprio partner. Molto spesso, quest’ultimo si ritrova in difficoltà: soddisfarvi non è semplice, in tutti i sensi, e per un compagno potrebbe voler dire sentirsi inadatto. Provate a mettere da parte le vostre alte aspettative e godervi il puro amore nella sua semplicità.

Coloro che hanno espresso una preferenza per il bacio sulla guancia hanno un carattere introverso. Non si sentono a loro agio quando si tratta di esternazioni d’amore pubbliche e preferiscono mantenere le loro relazioni al riparo da sguardi indiscreti. Sono persone particolarmente riservate e guadagnarsi la loro fiducia non è affatto scontato.

Quando finalmente riescono ad aprirsi, si dedicano totalmente alla persona che ha preso il loro cuore: sono amanti generosi ai quali piace soddisfare l’altro. Infine, l’ultima tipologia di bacio è quella sul collo, la preferita da chi ha un temperamento particolarmente focoso. Se l’avete scelta, date un’importanza centrale alla sessualità nella coppia. Non avete paura di prendere l’iniziativa e, anzi, vi piace stuzzicare il vostro partner.