Avete mai visto dove abita Milly Carlucci? Un appartamento lussuoso e raffinato

Milly Carlucci abita in un meraviglioso appartamento lussuoso e raffinato: ecco i dettagli e le curiosità sulla magione dell’amata conduttrice.

Una delle showgirl e delle conduttrici più belle e talentuose del panorama televisivo italiano è la splendida Milly Carlucci che con il suo programma Ballando con le stelle è uno dei capisaldi del palinsesto tricolore. Grazie al talento e alla bravura della conduttrice la notorietà dei programmi da lei condotti è cresciuta di pari passo e come non possiamo citare in tal senso perle della televisione come Scommettiamo che..?, Lunapark e Pavarotti &Friends.

Ma torniamo alla Carlucci: nel 1972 ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager iniziando così a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e successivamente in televisione approdando ad alcuni programmi fra cui L’altra Domenica, programma condotto da Renzo Arbore.

Successivamente la splendida Milly, dopo un breve periodo nelle reti Fininvest, torna in Rai nel programma Scommettiamo che..? al fianco dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Ma, come accennato, uno dei programmi ha cambiato la vita alla stessa Milly, divenuta una delle conduttrici più gettonate della tv italiana è Ballando con le stelle che oggi conduce con l’aiuto di Paolo Belli.

Andando a vedere la vita privata della Carlucci, dal 1985 è legata ad Angelo Donati da cui ha avuto due figli e in un’intervista ha svelato di averne voluto anche un terzo: “Diceva che ci sarebbe stato troppo distacco d’età, che rischiavamo di essere i nonni di nostro figlio. E così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”. La coppia ha quindi dichiararato di avere un grande un segreto: “Di giorno siamo pieni d’impegni ma la sera Angelo e io ci ritroviamo, ci raccontiamo la giornata, ci rilassiamo, andiamo al cinema, parliamo dei nostri figli, facciamo progetti. La cosa importante però è tenersi sempre in forma, per se stessi e per l’altro”.

Ma in questa sede siamo curiosi di vedere dove abita la conduttrice di Ballando con le stelle: la donna vive in un appartamento che è un mix tra lusso e raffinatezza.

La casa di Milly Carlucci

La bella conduttrice del programma Ballando con le stelle e de Il cantante Mascherato vive in una bellissima casa a Roma immersa nel verde. Un mix tra elegante e raffinato degno di una conduttrice come Milly.

La casa ha mobili ricercati con oggetti minimal e un bellissimo parquet dai toni marroncini come le pareti. Non tutti lo sanno ma Milly è una collezionista di antiquariato e nella sua casa ci sono dei pezzi rari come boiserie in legno o tende di seta pregiate.

Il colore predominante è il bianco e in più ha una grossa libreria piena di libri e tantissimi riconoscimenti vinti nel corso della sua carriera. Inoltre, non manca lo spazio per il verde: casa della Carlucci gode anche di un bellissimo giardino all’esterno.