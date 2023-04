Non buttare i calzini rotti o spaiati: valgono oro. Il metodo furbo per riutilizzarli per pulire casa senza fatica

A tutti succede di perderne o romperne uno e di buttarli via entrambi: che spreco coi calzini! Puoi riutilizzarli per le pulizie!

Quante volte fate la lavatrice e uno dei due sparisce come per magia? Ammettiamolo è successo a tutti e non c’è modo di ritrovarlo, per quando scaviamo nel cesto del bucato o nei cassetti. O, magari, uno finisce per bucarsi mentre l’altro è ancora integro e siamo costretti a buttare via entrambi. Smetti di fare questo errore coi calzini! Forse non sia che puoi riutilizzare quelli vecchi, rotti e spaiati in modo furbissimo per le pulizie di casa.

Molti di noi non ci hanno mai pensato, ma in realtà si tratta di una soluzione tanto semplice quanto economica. Ci permetterà di risparmiare qualche soldo evitando di acquistare nuovi prodotti e di ottenere risultati comunque strepitosi nella nostra abitazione. Siete curiosi di scoprire di che stiamo parlando? Non vogliamo tenervi sulle spine, ecco cosa potete farci.

Calzini rotti o spaiati, non buttarli via: usali per le pulizie di casa, valgono oro

Vi sarete resi conto, se vi è capitato di camminare scalzi per casa con indosso i calzini o magari anche tirandoli fuori dalla lavatrice, che questi sembrano “attirare” a sé tutta la polvere, i peli, i capelli, le briciole e così via che si trovano in casa. Ciò succede poiché il tessuto di cui sono fatti, generalmente, tende ad attrarre questi “granelli” di sporco e ad intrappolarli. Diventa chiaro, dunque, che possiamo sfruttare la cosa a nostro vantaggio per le pulizie domestiche.

Ciò che dobbiamo fare, dopo aver ovviamente lavato e fatto asciugare i nostri calzini, è andare a infilarli su di un manico cattura polvere o anche su di una delle classiche stecche per pavimenti o vetri su cui generalmente sistemiamo panni, stracci e simili. Basterà poi passare laddove si annidano polvere e sporco, peli e capelli, e nel giro di pochi istanti la nostra casa sarà ben pulita. Un trucchetto utile tanto per i pavimenti quanto per scaffali, ripiani, mensole e simili.

La cosa bella è che avremo la possibilità di lavare i calzini dopo averli usati così da potercene servire una seconda, terza, quarta, infinite volte! In questo modo risparmieremo sull’acquisto dei classici panni cattura polvere. Geniale, non trovate anche voi? Provate una volta e questo trucchetto vi semplificherà la vita.