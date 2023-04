Sono sempre un passo avanti: ecco i segni zodiacali più svegli dell’Oroscopo

I segni zodiacali più svegli dell’Oroscopo? Ecco quali sono e come fare per stargli dietro. Sono dei veri portenti, difficili da beccare.

L’Oroscopo ci svela il nostro futuro, ma ci dice anche chi siamo. Sapete quali sono i tre segni zodiacali più svegli di tutti? Saperlo vi cambierà la vita e vi lascerà comprendere tante cose!

L’intelligenza, si sa, non si apprende con l’esperienza, ma è qualcosa di innato. Essere particolarmente svegli non è di certo frutto delle circostanza ma è più legato a fattori genetici. Non solo, l’Oroscopo ci indica anche quali sono i segni zodiacali che, caratterialmente, risultano essere più svegli degli altri. Pronti a intuire tutto al volo, a risolvere ogni problema senza fatica: ecco quali sono i segni zodiacali più intelligenti e arguti!

Oroscopo, i segni zodiacali più intelligenti sono loro: i tre più svegli in assoluto

Conoscere una persona particolarmente brillante vuol dire avere a che fare con qualcuno che abbia una marcia in più. La sua intelligenza, il suo essere sveglia, può condurre a comprendere prima degli altri le circostanze, ma sicuramente questo pregio non è ben compreso da tutti. Alle volte essere in media più dotato delle altre persone che ci circondano può far sentire le persone “diverse” e non è esattamente bello sentirsi in questo modo. Ma vediamo, secondo l’Oroscopo, quali sono i segni zodiacali che hanno questa marcia in più.

Intelligenti e arguti? Se siete nati sotto il segno dell’Acquario siete sicuramente tra coloro che non solo hanno una brillante intelligenza, ma anche capacità analitiche che vi permettono di cogliere le cose al volo. Siete sicuramente acculturati e mai nulla vi più sfuggire perché avete tutto sotto controllo. Stare al contatto con voi vuol dire essere proprio al sicuro. Non c’è nulla che non abbiate pensato o calcolato prima di ogni situazione.

Tra i segni più brillanti dello zodiaco troviamo senza dubbio quello della Vergine. Conosciuto come il segno perfezionista in assoluto, chi è nato sotto questi astri sa benissimo che tutto deve essere affrontato con logica e senza pratico. Non lasciate spazio al caso e avete un occhio per ogni dettaglio. La vostra mente vi rende particolarmente arguti e avete ottimi doti organizzative. Insomma siete un’assicurazione vivente per voi stessi e per chi vi circonda. Esperto e passionale, sempre intenso ed emotivo il segno dello Scorpione ha ottime dote intellettive, sopratutto nel campo della ricerca. Se volere sapere qualcosa di qualcuno non vi resta che affidarvi a qualcuno nato sotto questo segno. Il suo cervello è letteralmente “eccitato” quando si tratta di risolvere un enigma!