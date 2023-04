Vuoi proteggere le piante dal sole estivo? Con questi trucchetti non dovrai più pensarci

L’avvicinarsi dell’estate ci porta a pensare alle nostre piante: vuoi proteggerle dal sole? Trucchetti per non sbagliare.

Chiunque abbia sul balcone, in giardino o sul terrazzo delle piante, sa bene quanto difficile possa essere per loro la stagione estiva. Le temperature che si alzano in modo repentino, insetti e simili con cui fare i conti, insomma se non vogliamo rischiare di vederle morire dobbiamo fare attenzione. Per proteggerle dal sole puoi provare questi trucchetti infallibili: fai così e non potrai sbagliare.

Non tutti abbiamo la possibilità o lo spazio per sfruttare tettoie, gazebo e simili. E, del resto, non è detto che sarebbe la scelta migliore per le nostre piante. Andiamo allora a vedere cosa possiamo fare per evitare che il sole cocente vada a danneggiarle: piccioli accorgimenti semplicissimi che evitano il disastro.

Sole estivo, come proteggere le tue piante: trucchetti infallibili da provare

Per prima cosa, ricordiamo che non è per forza il caldo a dover preoccupare maggiormente. I raggi del sole cocente, infatti, sono forse più dannosi se battono direttamente sulle nostre piante, sul terreno e le radici. Se, però, avremo cura di seguire questi semplici consigli, potremo salvaguardarle senza complicarci la vita.

Pacciamatura. Si tratta di formare una sorta di scudo sul terreno, sfruttando composti naturali come foglie secche, legnetti, gusci di ingredienti tipo noci, nocciole, ma anche rametti, pietruzze. Si andrà a creare, così, una specie di strato protettivo che eviterà al terreno di surriscaldarsi troppo e all’acqua di evaporare immediatamente lasciando le piante assetate.

Non lasciare le radici scoperte. Dobbiamo ricordarci di controllare lo stato delle radici di tanto in tanto e assicurarci che nessuna di queste sia in “superficie”. Il contatto diretto con i raggi del sole potrebbe danneggiare. Basterà provvedere a coprirle utilizzando altro terreno e, ovviamente, la pacciamatura di cui parlavamo poc’anzi.

Annaffiare. Durante l’estate, potrebbe capitare, soprattutto nei periodi molti caldi, di dover aumentare la quantità d’acqua per le nostre piante. Questo non è sempre necessario, chiariamolo, dipenderà da pianta a pianta. Rivolgetevi al vostro fioraio di fiducia per avere ragguagli. Ricordiamo, inoltre, che l’ideale sarebbe irrigare di primo mattino così che nel corso della giornata non debbano soffrire la sete con l’aumentare della temperatura.

Ombra. Se ne abbiamo la possibilità, almeno per qualche ora, proviamo a spostarle in una zona d’ombra. Magari nei momenti del giorno in cui il sole è più cocente. Diversamente, potremo sfruttare dei semplici ombrellini di paglia per proteggere le piante dai raggi roventi. Come abbiamo detto, sarà sufficiente farlo nelle ore di punta, per il resto della giornata non dovremo preoccuparci.