Vi ricordate di Nino Formicola detto Gaspare? Dopo il successo all’Isola dei famosi, ecco che fine ha fatto

Nino Formicola ha vinto la tredicesima edizione de “L’Isola dei famosi” nel 2018. Andiamo a scoprire insieme cosa fa oggi.

Nella seconda metà degli anni settanta il noto comico lombardo ha esordito nel club milanese chiamato “Derby”, all’interno del quale in quel periodo hanno debuttato diversi altri artisti come lui. È proprio qui che ha incontrato Andrea Cipriano Brambilla (il quale in seguito tra l’altro ha sposato sua sorella), con cui ha dato vita al celebre duo “Zuzzurro e Gaspare”.

La coppia di simpaticissimi comici ha intrapreso un percorso vincente che li ha portati in breve tempo a calcare la scena televisiva. Nel 1978 hanno preso parte alle riprese del programma targato Rai intitolato “Non stop”, mentre nel 1983 sono passati in Mediaset, partecipando a “Drive In” per alcune stagioni.

È grazie all’appena citato varietà che Zuzzurro e Gaspare hanno riscosso un successo immenso nei confronti del pubblico italiano. Successivamente i due hanno incentrato la loro attenzione verso il teatro, lavorando in alcuni spettacoli sul finire degli anni novanta.

Nino Formicola al giorno d’oggi

La storica coppia di comici si è rotta per sempre nell’ottobre del 2013, a causa della tragica morte di Zuzzurro. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso Gaspare, il quale è rimasto profondamente colpito dalla scomparsa del suo collega e amico.

A seguito di quest’evento drammatico Nino si è allontanato per un periodo dal piccolo schermo, facendovi ritorno soltanto nel 2018, anno in cui ha partecipato alla tredicesima edizione de L’Isola dei famosi. Il reality show è durato poco meno di tre mesi e il cabarettista è entrato nel cuore degli spettatori, ottenendo una vittoria clamorosa con quasi il settanta per cento dei voti. In quella occasione il podio è stato completato dalla cantante Bianca Atzei, arrivata seconda, e dal noto giocatore di pallanuoto Amaurys Perez, terzo.

Per Formicola si è trattato di un grande trionfo che è servito a dare nuova linfa alla sua carriera, dato che fino a quel momento la sua attività professionale aveva subito una brusca frenata. Poco dopo il termine dell’Isola ha preso parte come concorrente a “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota”, mentre nel 2019 ha presentato “La sai l’ultima?” insieme ad altri volti conosciuti della tv.

Al giorno d’oggi invece, il vincitore della tredicesima edizione de L’Isola dei famosi si trova alla guida di una trasmissione che si chiama “Caffè scorretto”, in onda sulle frequenze del controverso canale televisivo (in onda anche sul web) ByoBlu.