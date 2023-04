Vuoi coltivare le carote in casa? Ti bastano dei sacchetti di plastica ed il gioco è fatto

Il metodo che ci permetterà di avere un piccolo orto in casa e di poter mangiare verdure e ortaggi sempre freschi e genuini.

Tutti noi abbiamo ormai capito quanto sia importante una buon alimentazione per il nostro organismo e soprattutto quanto sia più salutare per noi e per il nostro Pianeta mangiare vegetali. In questo periodo, però, le verdure e gli ortaggi hanno subito un aumento di prezzo che pesa considerevolmente sulla nostra spesa quotidiana. Quindi coltivare le verdure che ci servono può farci anche risparmiare e, di questi tempi, è da prendere in considerazione.

La carota, in particolare, è un prodotto che si usa molto in cucina: serve per i soffritti, i ripieni, le torte ma anche consumata cruda in insalata ha ottime proprietà organolettiche per il nostro organismo. Prenderla direttamente dal nostro orto in casa e gustarla, sapendo che non contiene residui di pesticidi e non è stata coltivata con concimi chimici, è una grande soddisfazione! Ritornare ad un’agricoltura più “naturale” è un’evoluzione che non si può e non si deve fermare; anche noi, nel nostro piccolo, possiamo contribuire a questo cambiamento. Inoltre veder nascere e crescere qualcosa di cui ci siamo presi cura è sempre una gioia.

Come creare un piccolo orto in casa senza bisogno di avere il giardino

Questo metodo, che è stato svelato tramite un video da Korean Garden, è applicabile con poco dispendio di denaro e anche in poco spazio: serve un angolo della casa un pò defilato, dell’argilla e del compost, dei semi, delle assi di legno e dei comuni sacchetti di plastica; se vogliamo essere ancora più “green”, possiamo usare dei sacchetti di tela che fanno traspirare di più il terriccio e, soprattutto, non inquinano l’ambiente. Abbiamo la possibilità di coltivare carote, ravanelli, rape, zucchine a seconda dello spazio che abbiamo a disposizione.

Il procedimento è questo: per prima cosa posizioniamo le assi di legno nell’angolo che abbiamo scelto, quindi riempiamo i sacchetti di compost e argilla e li posizioniamo sulle assi di legno, è molto importante che i sacchetti non siano a contatto del pavimento; ora possiamo finalmente piantare i semi di carota o di altri tipi di ortaggi. Dobbiamo fare dei piccoli fori nella terra non molto profondi per inserire i semi e poi coprire tutto con altra miscela di compost e argilla. A questo punto abbiamo creato il nostro piccolo orto in casa, dobbiamo ricordarci di innaffiare regolarmente e, più o meno, dopo 90 giorni potremmo gustare le prime carote.

Articolo di Diana Martinese