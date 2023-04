Cosa noti subito osservando questa immagine? Test della personalità sorprendente

La prima cosa che vedi rivela aspetti nascosti della tua personalità: fai il test e scopri chi sei davvero.

I test di personalità sono molto popolari sul web, dove circolano fino a diventare virali. Se sei appassionato del genere, il test di oggi non ti deluderà: dovrai solo osservare l’immagine e dirci cosa il tuo sguardo ha percepito per prima, e sapremo dirti qualcosa su te stesso in base alla tua risposta.

Questo tipo di test è molto utile per concedersi un momento per se stessi, riflettere su chi siamo e di cosa abbiamo bisogno, e svelare aspetti del nostro carattere che forse ci erano nascosti. Se anche tu sei curioso di sondare le profondità della tua mente questo test fa al caso tuo.

Cosa vedi per primo, il serpente o la mano?

Guarda dunque l’immagine, e rispondi velocemente alla domanda: cosa vedi per primo? Cerca di non riflettere troppo, lascia parlare l’inconscio. Cerca solo di ricordare cosa hai visto per prima quando ti sei imbattuto nell’immagine: il serpente o la mano? La risposta dice molto su di te.

Se hai visto prima il serpente, sei una persona vivace e difendi strenuamente la tua indipendenza. La tua vita è una sfida continua, ti piace il senso di soddisfazione dell’aver superato gli ostacoli e sei dipendente dall’adrenalina delle nuove avventure. Sei uno spirito libero e non accetti facilmente che ti si tarpino le ali: già a scuola eri irrequieto e avevi problemi ad essere disciplinato. Tuttora non accetti di buon grado i consigli, le indicazioni, né tantomeno gli ordini su come dovresti condurre la tua vita.

Sei molto attento al dettaglio e sei un grande osservatore della natura umana. Cerchi sempre esperienze intense e al limite, sei appassionato di sport estremi, così come sono estremi anche i tuoi riferimenti culturali. Anche nelle relazioni vivi con il piede sull’acceleratore: hai sempre storie brevi ma intense, sei impossibilitato a restare stabilmente in un rapporto e costruire, trovi insopportabile la routine e le trivialità della vita di coppia. Per te è molto più importante l’intensità che la durata.

Se vedi prima la mano sei un lavoratore instancabile

Se invece hai visto per prima la mano, sei una persona che lavora instancabilmente. Le persone apprezzano il tuo entusiasmo e la tua voglia di fare, e d’altronde sei sempre presente e disponibile per dare una mano. Hai ottime capacità manuali, ti improvvisi carpentiere ed idraulico, giardiniere e addirittura cuoco. Sei una persona propositiva che non si tira indietro di fronte a nulla, il tuo pragmatismo è il tuo superpotere e non ti piace perderti in chiacchiere o illazioni.

In amore sei un partner affidabile e presente, provvedi a tutti i bisogni della tua metà senza che lei debba domandarti mai nulla, e hai costruito un rapporto fatto di certezze e stabilità. A volte tendi a proporre soluzioni anche quando dovresti solo stare in ascolto, ma fa parte della tua natura voler risolvere i problemi, anche quelli altrui, e detesti sentirti impotente.

E tu che figura hai visto per prima nell’immagine?