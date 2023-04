Hai fatto il cambio di stagione e hai trovato della muffa sui tuoi abiti? 3 rimedi naturali da provare

Hai effettuato il cambio stagione primaverile? Potresti aver trovato della muffa sui tuoi vestiti: ecco come fare per eliminarla con questi rimedi.

Pulire la muffa dai tessuti è una delle cose più complicate da fare: ecco allora alcuni modi per evitare che si rovinino i vestiti per colpa della muffa.

Hai fatto il cambio di stagione ma hai trovato la muffa sui tuoi vestiti? Ecco come puoi fare per risolvere il problema con alcuni rimedi naturali. Le cose da fare quando la muffa intacca i vestiti sono diverse, anche perché questo purtroppo accade a tantissime persone. Se si vive in una casa in cui l’umidità è alta è quasi impossibile non ritrovare questo spiacevole nemico. Soprattutto questo accade se gli abiti vengono conservati in cantine e garage.

Come pulire i tessuti dalla muffa? Ecco la soluzione per tenere i vestiti puliti e freschi

Come sappiamo la muffa può essere davvero un problema grosso quando si vive in una casa con tanta umidità. Quando si tratta di conservare vecchi abiti in cantina o in soffitta è sempre il solito problema. Quando poi andiamo a riprenderli sono pieni di muffa. Inoltre questa logora la salute infatti può causare le allergie e anche l’asma. E’ proprio questo il motivo per il quale conviene toglierla del tutto il prima possibile.

Vediamo quali sono i rimedi antimuffa naturali, e come fare per evitare di utilizzare la candeggina che è inquinante e fa male alla salute. Molto utile è ad esempio il bicarbonato di sodio, un rimedio naturale che aiuta a rimuovere dai tessuti tutta la muffa presente. Basta umidire i tessuti danneggiati e poi spazzolare per bene prima di lavare tutto in lavatrice.

Un altro rimedio utile e naturale è il percarbonato di sodio che si usa per trattare i capi soprattuto bianchi prima di inserirli in lavatrice. Anche il Tea Tree Oil è indispensabile per la rimozione di macchie ostinate come la muffa. Basta aggiungere qualche goccia nell’acqua in ammollo prima di inserire i capi in lavatrice. Anche il sapone di Marsiglia, sia in forma solida che liquida, può essere un rimedio utile per spazzolare il bucato prima del lavaggio. Insomma si tratta di rimedi fai da te da attuare con pochi ingredienti naturali presenti in casa. Solo con queste soluzioni potrai giungere a risultati sufficientemente accettabili prima di utilizzare prodotti chimici. Provali subito!