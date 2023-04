Maggio è alle porte: cosa non può mancare nel carrello della spesa

Anche in primavera si può fare una spesa salutare e di stagione senza rinunciare ai prodotti più buoni e golosi.

In seguito da un periodo fatto di maltempo e piogge che si sono abbattute su tutta Italia da Nord a Sud, anche per la Primavera è finalmente giunto il momento di sbocciare in maniera definitiva. Maggio è alle porte e con esso lo è anche il bel tempo.

Il prossimo mese sarà infatti quello che sancirà l’addio all’inverno per dare a tutti gli effetti il benvenuto all’estate. Per affacciarsi al periodo più caldo e in un certo senso più impegnativo dell’anno, sarà bene fare scorta di energia scegliendo al meglio con quali cibi imbandire la propria tavola.

Frutta e verdura sono da sempre alla base della dieta Mediterranea ma anche in questo caso è fondamentale saper scegliere al meglio. Così da affacciarsi al periodo estivo al massimo delle energie e magari anche in forma smagliante per la sempre temutissima prova costume.

Quali verdure preferire a maggio: l’elenco completo

Acquistare e valorizzare i prodotti di stagione è la regola numero uno per preparare i migliori pasti possibili. Senza rinunciare al gusto, frutta e verdura permettono di dare vita a ricette da leccarsi i baffi. Anche in Primavera e anche in vista delle vacanze al mare.

Tra le verdure più attese del prossimo mese non possono mancare le fave. Storica merenda del primo maggio da accompagnare rigorosamente, per i più golosi, con il pecorino.

Tale legume, oltre ad essere squisito, contiene anche diverse vitamine: A, C e B (B1, B2 e B3). Oltre a fibre, ferro, aminoacidi, proteine e altri minerali preziosi per l’organismo. Per quanto riguarda tutte le consigliatissime verdure di stagione, di seguito l’elenco completo:

Aglio

Agretti

Asparagi

Bietole

Carote

Capperi

Catalogna

Cetrioli

Cipolle

Cipollotti

Crescione

Erba cipollina

Fagioli

Fagiolini

Fave

Finocchio

Finocchio selvatico

Fiori di zucca

Indivia

Lattuga

Luppolo

Ortica

Patate novelle

Piselli

Prezzemolo

Rabarbaro

Radicchio

Ravanelli

Rucola

Sedano

Spinaci

Tarassaco

Spazio alla frutta, buona e fa bene: quale acquistare

Passando alla frutta di stagione, dessert della natura, questo è l’inizio del periodo dell’anno in cui ci si può sbizzarrire di più. Questo è senza dubbio il momento delle fragole. Ma attenzione anche ad altri frutti molto spesso sottovalutati, come le nespole ad esempio.

Spesso poco considerate, anche le nespole possono essere un vero e proprio toccasana per il corpo. Oltre ad essere buone con la loro nota acidula, possono fungere da vero e proprio lassativo naturale. Delizia che tra l’altro è anche particolarmente ricca di vitamine del gruppo B, nonché di potassio e magnesio. Qui la migliore frutta acquistabile in questo periodo: