Test, scegli una figura e scopri la tua debolezza

Quale debolezza nascondi nel profondo? Scoprilo con questo test: scegli una figura e saprai cosa si cela dentro di te.

Non ci piace sentirci fragili ed esposti, soprattutto agli occhi di persone con cui non abbiamo un rapporto di particolare fiducia. Abbiamo sempre timore di essere feriti e per questo cerchiamo di ostentare forza e determinazione anche quando, in realtà, non le proviamo davvero. Vuoi sapere quale debolezza alberga dentro di te? Fai il test: scegli un’immagine tra quelle che vedi e saprai cosa stai nascondendo, forse anche a te stesso.

Siamo sempre convinti che “debolezza” sia sinonimo di qualcosa di sbagliato, di un tratto caratteriale o personale che debba essere “aggiustato”. Non è detto che sia per forza così, purché impariamo a essere consapevoli dei nostri limiti e non pretendere da noi stessi l’impossibile. Migliorarsi è giusto e necessario, ma non deve diventare il motivo per il quale ci tormentiamo ci svalutiamo.

Quale figura ti salta all’occhio? Scegline una e scoprirai la tua debolezza

All’apparenza sembrano tre semplici triangoli, ma quello che sceglieremo ci rivelerà qualcosa di noi, del nostro profondo, che forse cerchiamo di nascondere tanto agli altri quanto a noi stessi. Individua l’immagine che, d’istinto, ti colpisce e scopri il risultato.

Numero 1. Se abbiamo scelto questa immagine, siamo persone che vedono sempre tutto bianco o nero. La nostra debolezza sta nel non essere capaci di accettare le sfumature e, di conseguenza, il compromesso. Questo ci porta, spesso, a intestardirci e può capitare di rovinare rapporti importanti a cui teniamo solo perché non vogliamo fare un passo indietro. Rischiamo, così, di perdere persone a cui teniamo davvero.

Numero 2. Se è questa l’immagine che ci ha colpito, siamo particolarmente sensibili. La nostra debolezza è tenere troppo in considerazione l’opinione altrui e lasciarci condizionare da questa. Anche quando siamo certi di essere nel giusto, a volte molliamo la presa e la diamo vinta alle altre persone. Finiamo, però, per soffocare noi stessi in questo modo.

Numero 3. Chi ha scelto questa immagina è una persona aperta e curiosa, ma che talvolta può diventare invadente. Il nostro desiderio di apprendere, scoprire e metterci alla prova può trasformarsi in timore di fallire e finiamo col lasciarci prendere dall’ansia e dallo stress. Non riusciamo mai a rilassarci davvero per timore di perderci qualcosa di importante.