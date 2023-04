Vuoi avere una carne super tenera? Questo trucchetto ti lascerà senza parole

Se ti piace molto la carne, ma non sai come cuocerla in casa per farla essere tenera, ecco allora che questo trucchetto fa proprio al caso tuo.

Un trucchetto per cuocere la carne in casa e averla sempre tenera. Ti lascerà senza parole conoscerlo perché non ci avevi mai pensato fino ad ora: ecco di cosa si tratta.

Quando mangiamo spesso non ci rendiamo contro di quel che facciamo. Mettiamo in atto scelte automatiche, azioni che abbiamo sempre visto fare e semplicemente ripetiamo. Preparazioni di ricette e metodi di cottura che si tramandano nel tempo e che ci portano ad essere in un determinato modo e ad agire pensato di far bene. Le nostre azioni però, anche in cucina, hanno delle conseguenze. Una di queste riguarda la cottura della carne.

Metodo cottura della carne, ecco come fare per averla tenera

La cottura della carne, quando avviene in padella e sulla griglia, viene fatta in un modo molto semplice. Si prende il pezzo di carne, che sia una bistecca o un hamburger, e lo si poggia in padella in base alla cottura che si preferisce. Quello che però non sappiamo è che non è certo semplice perorare la carne. Per farla essere perfetta, ovvero cotta bene fuori, con tanto di crosticina, ma tenera all’interno, dobbiamo seguire un trucchetto. Vediamo il segreto per una bistecca magnifica.

Per avere la carne cotta nel modo giusto ovvero senza perdere tutti i succhi che ci sono all’interno, dobbiamo avere dei piccoli accorgimenti che ci permettono di cuocere la bistecca al meglio. Una cottura perfetta che serve per aromatizzare la carne e renderla così succosa che sembrerà di essere al ristorante, o in qualche rinomata bramerai. Il primo passaggio da fare è proprio quello di usare gli aromi massaggiando la carne per far sì che penetrino bene all’interno, cospargere poi la bistecca con l’olio. Dopo aver effettuato questo piccolo trucco, aggiungete sale e pepe in modo uniforme, Prima da un lato e poi dall’altro. Ora si potrà procedere con la cottura.

Riscaldate la padella antiaderente per bene, posizionate la bistecca e, dopo averla fatta rosolare per un po’, aggiungete anche una noce di burro e un poco di aglio per insaporire maggiormente la fetta di carne. A questo punto ultimare la cottura scegliendo quella che si preferisce tra media, al sangue e ben cotta e servire. Copritela con un foglio di alluminio quando la mettete nel piatto, lasciate che riposi per qualche minuto e, secondo questo trucchetto, tutti i succhi rimarranno all’interno senza perdersi nel momento in cui la taglierete per mangiarla.