Test: scegli una poltrona e ti svelo un tuo difetto

Quale poltrona, tra quelle mostrate, cattura la tua attenzione? Scegline una e questo test ti svelerà un tuo difetto

Siamo tutti fatti di pregi e difetti, è il bello di essere umani. Ovviamente alcuni lati del nostro carattere si possono limare e smussare crescendo, facendo nuove esperienze, imparando a controllare il nostro istinto in favore della razionalità. Altri, invece, ci accompagnano sempre, fanno parte di noi. Quale poltrona, tra quelle che ti abbiamo mostrato, cattura la tua attenzione? Scegline una e fai il test: scoprirai il difetto di cui non ti eri mai reso conto.

Tre stili differenti, tre modelli ugualmente eleganti e d’effetto che di sicuro ci piacerebbe tenere in casa. Quale si adatta meglio al vostro stile? Senza sbriciare il risultato, fate la vostra scelta e preparatevi a scoprire un lato di voi che potrebbe lasciarvi a bocca aperta.

Test della poltrona: scegli la tua preferita e scopri il difetto che nascondi

Essere consapevoli dei propri difetti, riconoscerli e accettarli, è sempre un buon punto di partenza per provare ad “aggiustarli”. A volte, però, siamo così certi di noi stessi da non renderci conto che, qualche nostro atteggiamento o tratto caratteriale, può essere vissuto in modo non proprio positivo dagli altri. Scopri il tuo!

Poltrona numero 1. Se è questa ad aver conquistato il tuo sguardo sei una persona che ha bisogno di concedersi del tempo per se stesso, di tanto in tanto. Il tuo difetto principale è quello di essere un po’ pigro, tendi a rimandare tutto ciò che non è impellente e finisci per ritrovarti sommerso di cose da fare. Ti capita di sentirti senza energie o un po’ svogliato, è difficile attirare il tuo interesse ed entusiasmarti.

Poltrona numero 2. Al contrario del primo profilo, questo si presenta come l’esatto opposto. Siete sempre all’opera, iperattivi, procedete spediti e inarrestabili lungo la vostra strada. Talvolta, però, questa smania di fare, tutto e subito, vi porta a essere poco attenti e commettere errori lungo il percorso. Quando ve ne rendete conto, tuttavia, potrebbe essere ormai tardi per rimediare.

Poltrona numero 3. Chi ha scelto questa immagine è una persona molto rilassata, che non si lascia impensierire dai tanti problemi che si ritrova ad affrontare nel corso della vita. Da un lato è un tratto positivo, ma talvolta può trasformarsi in negligenza, in vero e proprio disinteresse che ci porta a perdere di vista ciò che davvero conta e che non dovremmo mai trascurare. Trovare un equilibrio è il modo migliore di rimettersi in carreggiata.