Test, uva bianca o uva nera? Fai la tua scelta e scopri che tipo di amico sei

Scegli il tuo grappolo preferito e ti diremo che amico sei: affettuoso o distante? Scoprilo con questo test.

Uno dei frutti più succulenti in assoluto: rompere la buccia e addentare un acino d’uva dopo l’altro ci schiude il loro piccolo mondo di dolcezza. Dalla loro spremitura si ottiene la bevanda tra le più inebrianti della storia, ma anche consumata fresca l’uva resta deliziosa.

Essendo un frutto antichissimo, intorno alle sue forme tondeggianti si sono ricamate leggende, miti e curiosità sin dai tempi degli antichi greci e romani. Le sue proprietà benefiche sono innumerevoli, sia che la preferiate nera che bianca. Tra le differenze più degne di nota tra l’uva bianca e quella nera, vale la pena citare che la prima è più zuccherina e quindi ritenuta più piacevole da gustare, mentre quella nera è più ricca di antiossidanti e resveratrolo.

Scegli tra uva bianca o nera: ci dirà che tipo di amico sei

Siamo sicuri che anche tu saresti in grado di esprimere una netta preferenza: uva nera o bianca? Il tuo gusto in fatto di uva può dirci molto su che tipo di amico sei. Rispondi in modo sincero, e corri a leggere il profilo delineato per te.

Se preferisci l’uva bianca, conosci bene quali sono i tuoi limiti e sai che a passar troppo tempo con gli amici ti stancheresti. È come se cercassi di salvaguardare un po’ il confine tra te e gli altri: ti piace la compagnia, ma senza esagerare. Ti capita di dare la priorità ad impegni personali anche quando avresti bisogno di scambiare due chiacchiere.

Non hai problemi a passare il tempo da solo, e per questo motivo a volte trascuri le amicizie smettendo di investire troppa energia per mantenerle. Ricorda che anche se il tempo a disposizione è poco, ci sono molti modi per dimostrare vicinanza e mantenere vivi i rapporti.

Se ti piace l’uva nera sei un ottimo amico

Se invece ti piace di più l’uva nera, per te l’amicizia sarà sempre al primo posto. Sei un amico leale e sincero, pronto a dare tutto. Proteggi sempre i tuoi amici e hai con alcuni di loro un rapporto invidiabile, fatto di complicità e intimità. Non ci sono segreti fra di voi, e potete sempre contare l’uno sull’altro.

Preferisci chiarire sempre i non detti, anche a costo di far volare parole grosse: sai che è bene che i nodi vengano al pettine, seppur con modi bruschi. Sai prenderti cura delle tue amicizie e siccome le ritieni un bene prezioso e dal valore inestimabile ti assicuri di mantenere sempre i contatti anche con le persone che vivono distanti.