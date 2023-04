Tina Cipollari, avete mai visto dove abita l’opinionista di Uomini e Donne? Una casa mozzafiato

Tina Cipollari vive in un bellissimo appartamento che può essere tranquillamente definito mozzafiato: ecco tutti i dettagli legati al luogo dove l’opinionista di Uomini e Donne vive.

È una delle opinioniste che grazie al suo essere schietta, forte e determinata ha cambiato totalmente il programma Uomini e Donne, prima da corteggiatrice e successivamente da opinionista insieme a Gianni Sperti: stiamo parando della grande Tina Cipollari. Il suo debutto avviene nel 2001 e insieme a Gianni Sperti da anni ormai commenta le vicissitudini d’amore dei protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi.

Come accennato, la Cipollari ha debuttato in TV nel programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi e si è fatta conoscere per il suo atteggiamento da vera vamp oltre che per la caratteristica capigliatura color platino, cui andavano sommandosi vestiti appariscenti e boa variopinti. Sin da subito il suo essere così particolare ha suscitato interesse mediatico e così nel 2002 è diventata protagonista del programma Buona Domenica condotto da Maurizio Costanzo.

È sempre rimasta nel cast di Uomini e Donne passando da corteggiatrice a opinionista insieme al collega e amico Gianni Sperti ed ha anche partecipato a diversi altri reality quali Il ristorante, condotto da Antonella Clerici, classificandosi al secondo posto, e venendo ospitata in diversi talk show come Domenica in e La vita in diretta in onda su Rai 1.

La Cipollari è inoltre stato intervistata da Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo e in quella occasione ha rivelato di non amare molto le interviste: “Ho sempre paura che poi vengono raccontate delle cose non vere, e quindi, solo in casi necessari dove proprio non posso sottrarmi”.

In passato, grazie alla trasmissione Uomini e Donne, è stata legata a Kikò Nalli – con il quale ha avuto tre figli Francesco, Mattias e Gianluca – e una volta finita la relazione, nel 2018, ha dichiarato di aver intrapreso una relazione con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara.

Ma veniamo al tema del post: la casa di Tina Cipollari.

L’opinionista di Uomini e Donne vive in una bellissima casa che rispecchia la sua personalità.

La casa di Tina Cipollari

Dagli anni 2000, Tina Cipollari si è trasferita nella Capitale dove vive in una bellissima casa curata nei minimi dettagli che rispecchiano proprio la sua personalità eccentrica.

In più di un’immagine postata sui social, il pubblico ha notato dettagli circa l’appartamento come per esempio la cucina con un ripiano in pietra e mobili in legno con degli oggetti che richiamano l’infanzia dei figli. Sulle pareti vi sono posti vari quadri e stampe in stile etnico, poi nel soggiorno c’è un lampadario retrò a goccia abbinato alle travi che sono a vista.

Una casa da vamp per la vamp per eccellenza.