Tu e il tuo lui formate una coppia perfetta? Queste sono le migliori secondo l’Oroscopo

Vuoi sapere se tu e il tuo partner formate una coppia perfetta? Le migliori secondo l’oroscopo: ci sono anche i vostri segni zodiacali?

Quante volte ci ritroviamo a domandarci se la persona che abbiamo accanto sia effettivamente quella giusta per noi? Magari ci capita durante un periodo di crisi o particolarmente complesso, durante il quale mettiamo in discussione tutto, relazione compresa. Ovviamente, ogni rapporto è differente, così come ogni persona è diversa dall’altra. Secondo l’Oroscopo, però, ci sono alcuni segni zodiacali che, insieme, formano la coppia perfetta. Scopri se ci siete anche tu e il tuo lui nella lista!

Bisogna specificare che ognuno è libero di credere o meno nelle stelle e che, certamente, non dobbiamo farci influenzare quando si tratta di scelte e sentimenti. Se, però, la curiosità di scoprire se secondo lo zodiaco siete compatibili si fa sentire, ecco per voi una lista che potrà tornarvi utile.

La coppia perfetta secondo l’Oroscopo: ci sono anche i vostri segni zodiacali?

Come abbiamo specificato, non si tratta di una regola assoluta o infallibile. Se i vostri segni non sono in elenco ciò non significa che la vostra storia non sia destinata a durare. Semplicemente, tenendo conto di quelli che solitamente sono i tratti caratteriali dominanti di quelli che vedrete, l’affinità di coppia potrebbe essere più semplice, più forte.

Iniziamo dall’accoppiata Vergine e Capricorno. Ad unirli è il desiderio di perfezione e precisione che entrambi si portano dietro. Hanno spesso gli stessi obbiettivi, principi e valori e per loro diventa semplice trovare un compromesso e percorrere insieme la strada per arrivare alla meta stabilita. Sono anche abbastanza introversi e pacati da non lasciarsi coinvolgere da diatribe e discussioni inutili, tendono ad analizzare a fondo sentimenti e situazioni prima di agire.

Passiamo ora all’Acquario e alla Bilancia. Sono due segni che si mescolano alla perfezione e i cui rispettivi pregi si fondono dando vita ad una coppia inarrestabile. Curiosi, intelligenti, brillanti, hanno sempre voglia di fare e sono capaci di spronarsi e sostenersi a vicenda. Li accomuna anche uno spiccato desiderio di libertà e per questo non si soffocano a vicenda.

Infine, troviamo i Pesci e lo Scorpione. I primi, sognatori e creativi, attratti dall’ignoto. I secondi, sfuggenti e appassionati, ma desiderosi di dolcezza. Sono in grado di smussare e limare i rispettivi difetti, così come di far emergere i pregi che spesso l’altro tiene nascosti. Insieme, sono il miscuglio perfetto di determinazione e intuito, testardaggine e comprensione, che sempre occorrono nella vita.