Crepes leggerissime: perfette sia dolci che salate. Golose, semplicissime e anche vegane!

Prepariamo insieme le crepes vegane con un impasto base per fare ricette dolci e salate, per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Segui questa ricetta facile e veloce e preparati a stupire i tuoi ospiti!

Quando hai voglia di un dolcetto sfizioso oppure se vuoi portare in tavola un primo piatto diverso dal solito, questa ricetta delle crepes vegane ti sarà molto utile, anche nel caso in cui hai degli ospiti a pranzo che sono intolleranti al lattosio oppure alle uova. Infatti si tratta di un impasto realizzato proprio senza uova e senza latte o burro, dunque leggero ma molto gustoso!

In base al piatto che vuoi preparare ti suggeriamo di usare un tipo di latte vegetale adeguato. Cioè, per crepes dolci puoi usare un latte vegetale zuccherato, ad esempio di mandorle o di nocciole, mentre se vuoi preparare delle crepes salate è bene usare un latte vegetale senza zucchero, come quello di soia o di avena.

La ricetta delle crepes vegane dolci o salate

Poi non ti resta che seguire passo dopo passo questa ricetta facile e veloce e goderti il risultato! Ecco gli ingredienti necessari per le crepes vegane, e i consigli per una preparazione senza errori.

Ingredienti delle crepes vegane

250 grammi di farina 00

600 ml di latte di soia senza zucchero (per l’impasto salato)

20 ml di olio di semi di girasole o di mais

1 pizzico di sale

Preparazione

Inizia la preparazione della ricetta delle crepes vegane setacciando la farina 00 in una ciotola, poi versa l’olio e il latte di soia a filo, avendo cura di mescolare continuamente in modo da non formare grumi nella miscela. A questo punto copri la ciotola con un canovaccio oppure con della pellicola per alimenti e metti il composto a riposare nel frigo. Dovrà riposare per almeno 30 minuti, meglio se lo metti nel frigorifero, soprattutto se fa caldo. Dopo che è trascorso il tempo indicato puoi riprendere l’impasto, dagli una girata per mescolarlo un poco. Ora prendi una padella antiaderente o una crepiera e falla scaldare. Prendi una mestolata di impasto e versala nella padella ben calda, fari roteare la padella in modo che il composto sia ben distribuito. Fai cuocere per qualche minuto, fino a che non vedi le bollicine sulla superficie, poi gira la crepe e fai cuocere per un altro minuto anche dall’altro lato. Metti da parte su un piatto. Procedi così come indicato a cuocere le crepes vegane fino a finire tutta la pastella. A questo punto puoi scegliere se farcire le crepes con gli ingredienti che ti piacciono di più.

Il nostro consiglio è di usare formaggi spalmabili, affettati e verdure grigliate oppure fette di salmone affumicato. Ma puoi anche usare delle farciture dolci, usando della marmellata del tuo gusto preferito oppure frutta fresca, o creme spalmabili alla nocciola e cacao, al pistacchio o alla mandorla.

Se, ad esempio, ne hai preparate molte puoi anche conservarle in freezer, avvolgendole una ad una in un foglio di pellicola per alimenti. In questo modo le avrai già pronte appena ne hai bisogno.