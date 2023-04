Fino a 54 gradi, l’inferno in Terra: conoscete il posto più caldo del Pianeta?

Nel 2020 e nel 2021 ha fatto registrare la temperatura più alta al mondo: ecco il rilevamento sconvolgente (ed attendibile).

Il riscaldamento globale è uno dei problemi di cui si parla maggiormente a livello climatico. Qualcosa su cui si deve cercare di porre rimedio al più presto, per evitare di rendere tragica la situazione globale già ampiamente compromessa. Rimanendo su questo tema, sapete qual è il posto sul caldo della Terra? Un vero e proprio inferno.

Nel 2020 e nel 2021 ha registrato addirittura 54 gradi centigradi. Un luogo invivibile, dove anche, anzi, soprattutto, la carenza di acqua contribuisce a creare condizioni desertiche e clima rovente.

Vi sono, nel mondo, luoghi che hanno fatto registrare temperature anche più roventi. Ma quella di cui vi parliamo noi arriva da quello che l’Organizzazione meteorologica mondiale considera il rilevamento più attendibile.

Quindi, per esempio, non sembrano attendibili gli 80 gradi che l’Iran sostiene di aver rilevato nel deserto di Lut nel 2018.

54 gradi sulla superficie globale

Molto più attendibile, invece, l’inferno fatto registrare, nel 2020 e nel 2021 dalla Death Valley, in California. Quelle temperature hanno attirato peraltro orde di turisti, vogliosi di immortalare il dato sul termometro ufficiale presente in quel luogo. Un luogo suggestivo, la Death Valley, lunga a 225 chilometri e larga in media 40 chilometri.

Secondo gli esperti raggiunge quelle temperature incredibili sia per via della costante siccità che la caratterizza. Sia per il fatto di essere incastonata tra i monti, che impediscono il ricircolo dell’aria, che diventa torrida, incandescente. Si parlava, inizialmente, di riscaldamento globale. Si trova, per la precisione, tra la California e il Nevada ed è il punto più basso del Nord America con i suoi 86 metri sotto il livello del mare.

Tra i punti più famosi, c’è qualcosa che riguarda l’Italia. Il primo si chiama Zabriskie Point, che ha ispirato il titolo del famoso film di Michelangelo Antonioni del 1970. Il secondo si chiama Dante’s Peak ed è ovviamente dedicato alla figura di Dante Alighieri.

Gli esperti non sono sicuri che questi numeri siano dovuti al cambiamento climatico, ma sono certi che si possa effettivamente considerare la temperatura di 54 gradi registrata come la più alta al mondo. Da visitare, se non soffrite di pressione bassa… Invivibile, dicevamo. Per l’uomo, forse. Ma quella fornace, in realtà, è habitat di coyote, corvi, scoiattoli, lucertole, pecore delle Montagne Rocciose e anche pesci.